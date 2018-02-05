Orman ve Su İşleri Bakanlı'ğından yapılan açıklamaya göre, İdlib kuzeyinde hareket halindeki konvoya, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araçla yapılan saldırıda yaralanan DSİ personeli treyler operatörü Pakyürek, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit oldu.

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan DSİ mensuplarından Yasin Tanboğa 30 Ocak'ta şehit olmuş, Mahmut Pakyürek ağır yaralanmıştı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"İdlib'in kuzeyinde hareket halindeki konvoya, teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanan DSİ personelimiz treyler operatörü Mahmut Pakyürek tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bugün şehadete kavuştu. Şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.

— Veysel Eroğlu (@VeyselEroglu) February 5, 2018

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