Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce İstanbul Esenyurt'ta konuştu. İnce, vatandaşlara vaatlerini açıkladı, desteklerini istedi. İnce, Erdoğan'ı eleştirdi; "Memleketi batırıyorlar, kamyon duvara çarpmak üzere. Bu yorgun adamı değiştirmemiz lazım. Bana çırak diyor ya, önemli değil desin. O dünya ile kavga ediyor. Benim derdim fabrika. Benim derdim, AVM'de asgari ücretle ezilen çocuklar var ya onları adam gibi yaşatmak."dedi.

Muharrem İnce'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Memleketi batırıyorlar, kamyon duvara çarpmak üzere. Bu yorgun adamı değiştirmemiz lazım. Bana çırak diyor ya, önemli değil desin. O dünya ile kavga ediyor. Benim derdim fabrika. Benim derdim, AVM'de asgari ücretle ezilen çocuklar var ya onları adam gibi yaşatmak. Erdoğan'dan bir isteğim var, madem ekonomiyi biliyor, meydanlarda atıyorsun, 81 milyonun huzurunda karşıma istediğin kanalda çık. Çıkar mı? İnanın bunu çok istiyorum. Demirel'in yaptığı köprüden gidiş-geliş 11 lira. Erdoğan'ın yaptığı köprüden 114'e gidiyor, 114'e geliyorsun. Ey AK Partili kardeşim memleketin soyulduğunu görmüyor musun? Demirel'in yaptığı köprüden bayramda bedava geçiyorsun, Erdoğan'ınkinden parayla. Demirel'in ki hazineye gidiyor, Erdoğan'ınki yabancı şirketlere gidiyor. Yazık günah. Kriz kapıda, bunu taze kanla aşarız. Geleceğe umutla bakacağız, size gülümsemeyi öğreteceğim yeniden. Size huzur vat ediyorum, barış vaat ediyorum.

Bir milletvekili arkadaşım karton toplayan çocuğa sormuş, en büyük hayalin ne? Büyük karton bulmak istiyorum ağabey, daha çok para ediyor demiş. Ben sizin çocuklarınıza güzel hayaller kurduracağım. Size aş, mutluluk, soyulmayan bir Türkiye vaat ediyorum. Hepinize çok teşekkür ederim ama ayın 23'ünde bütün İstanbul'u bekliyorum. Aranızdan ayrılmadan önce Kadir Gece'nizi kutluyorum. Kendimi size emanet ediyorum.

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