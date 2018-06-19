CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Hatay'da vatandaşlara seslendi. İnce, rakibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi, "Erdoğan 2002'de iktidara geldiğinde Türkiye dünya 3'süydü. Şimdi katılamıyoruz bile. Spor siyasallaştı. Pasolig diye bir şey çıkardı, hemen kaldıracağım." dedi. İnce daha sonra seçilmesi halinde ilk 100 günde yapacaklarını açıkladı.

İnce'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"BÖYLE BİR MİTİNGİ İLK KEZ YAŞIYORUM"

"Türkiye'de herkesle kavga eden birisi var. Bir de bu yorgun adamın karşısında taze bir kan var. Bir deneyimli siyasetçi diyor ki, meydanlar doluysa iş iyi, balkon dolduysa işler iyi, çatı dolduysa o iş tamamdır diyor. Arkadaşlar çatılar çökmesin. 24 Haziran'da Allah'ın izni, milletin desteği ile cumhurbaşkanı olacağım inanıyorum. Bu seçimde 81 milyon kazanacak. AK Partili kardeşlerim de kazanacak. Kaza ile Erdoğan kazanırsa hepimiz kaybedeceğiz. Erdoğan kazanırsa dünyadaki yalnızlığımız devam edecek. Erdoğan kazanırsa Suriye ile kavga etmeye devam edeceğiz. İnce kazanırsa umutlarımız yeşerecek, özgür bir Türkiye olacak. Topraklarından bereket fışkıran, üniversitelerinde bilim olan bir Türkiye olacak. Böyle bir mitingi ilk kez yapıyorum. Her yanım insan, hangi birinize yetişeyim..."

"Cumhurbaşkanı olduğumda ilk bir haftada başlayıp, ilk 100 günde yapacaklarımı ilk kez Hatay'da açıklıyorum." diyen İnce vaatlerini sıraladı:

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ ERDOĞAN'IN KAPRİSLERİNDEN BÜYÜKTÜR"

"İlk bir haftada kutlamaları kabul ettim, yemin ettim. OHAL'i kaldıracağım. Merkez Bankası özerk bir yapıya kavuşacak. Bakanlar Kurulu'nu toplumun tüm kesimini kapsayacak şekilde yapacağım. Terörle mücadele, PKK gibi, Işid gibi, FETÖ gibi örgütlerle amansız mücadele edilecek. Erdoğan 2002'de iktidara geldiğinde Türkiye dünya 3'süydü. Şimdi katılamıyoruz bile. Spor siyasallaştı. Pasolig diye bir şey çıkardı, hemen kaldıracağım. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi'ni hemen atayacağım. 1980'den 2002'ye kadar Suriye ile 13 anlaşma imzalamış. Erdoğan döneminde 49 anlaşma imzalamış. Dostum Esad, kardeşim Esad, Bodrum'da tatil, Fenerbahçe Halep'te maç yapacak. Sonra ne oldu? Kişisel kapris. Türkiye Cumhuriyeti, Erdoğan'ın kaprislerinden büyüktür."

"KHK İLE GÖREVDEN ATILAN HAKKINDA DAVA OLMAYANLARI HEMEN GÖREVLERİNE İADE EDECEĞİZ"

"Bizim projemiz barış, huzur. Türkiye'de barış, bölgede barış, dünyada barış. Cumhurbaşkanı salona girince ayağa kalkmayacak yargıçlar arıyorum. 81 milyona namus sözü, hiçbirinizin telefonu dinlenmeyecek. KHK ile işten atılan kardeşlerim. Hakkınızda bir dava yoksa hemen işine döneceksin. Dava varsa sonucunu bekleyeceğiz. Kuleli Askeri Lisesi başta olmak üzere kapatılan askeri kurum ve okulları hemen açacağım. Hakimlerin 3'te 1'i FETÖ'cü o zaman hukuk fakültelerini de kapat. Medyayı yalakalıktan kurtaracağız. Bana da yalakalık yapacaklar. Ben istemiyorum. Cemevlerinin statüsünü ibadethane olarak hemen değiştireceğiz."

"ÇOCUK BEZİNDEKİ KDV'Yİ DÜŞÜRECEĞİM"

"Kamuda müdür, genel müdür olmanın kurallarını koyacağız. Kimse yükselirken etnisitene, cinsiyetine, sağcı mı, solcu mu olduğuna bakmayacak. Öğretmene, polise, din görevlisi ve hemşireye 3600'ü vereceğiz. Kamu bankasını yeniden düzenleyeceğiz. Ziraat Bankası kredilerinin yüzde 80'ini çiftçiye verecek. Halkbank esnafa verecek. AB ile müzakerelere hız vereceğim. AB'nin hemen hemen bütün büyükelçileri ile görüştüm. Japonya, Kanada, Yeni Zelanda hepsi ile görüştük. 453 milyar dolar aldık. Borcumuz borç ödeyeceğiz. Bunlar parayı betona yatırdı, biz borç alırsak fabrikaya yatıracağız dedim. Erdoğan'ın böldüğü üniversiteleri hemen birleştireceğim. Hiçbir okulda zorunlu bağış alınmayacak. Çocuklarımız hiçbir sınava ücretli girmeyecek. Tümünü kaldırıyoruz. 24 Kasım'da her öğretmene 1 maaş ikramiye vereceğiz. 24 Haziran'dan sonra torpil yok, mülakatı kaldıracağız. Bak sizi biraz güldüreyim. Bir arkadaş İstanbul'da kararsızdım, sana mı, Erdoğan'a mı oy vereceğim. Bugün karar verdim. Ne oldu dedim. Senin mitinginde biri bayıldı, sen hekim yönlendirdin. Erdoğan kafasına su dökün' dedi. Aranızdaki davranış farkını gördüm dedi. Onlar kimine 500, 700 verdi. Bin demişlerdi. Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda bir asgari ücret ikramiye. Spor yönetimi özerkleşecek. 100 gün içinde çocuk bezindeki yüzde 10 KDV inecek. 100 gün içinde engelli kardeşlerim Marmaris'teki yazlık sarayda tatil yapmaya başlayacak."

"ERDOĞAN HAYALLERİ OLMAYAN BİR ADAM ARTIK"

"2002'de heyecanlı ve iddialı olan bir Erdoğan yok karşınızdaAK Partili kardeşlerim size sesleniyorum. Kibir dolu, sırt çeviren, tepeden bakan bir Erdoğan var. Erdoğan artık adalet demiyor, kalkınma demiyor, kıraathane diyor. Ne verecekmiş kek. Sabah bir şoför arkadaş aradı, Erdoğan kek veriyormuş. Ben yolculara veriyorum keki dedi. Erdoğan otobüs şoförü mü abi dedi. Ben endüstri 4.0 diyorum. O kek diyor, kıraathane diyor. Erdoğan bu işe Diyanet İşleri Başkanı'nı da alet ediyor. Adam ne yapsın memur, dediğini yapıyor. Erdoğan hayalleri olmayan bir adam artık. Yorgun."

"HAKKINI, HALKINI VE HADDİNİ BİLEN BİR CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM"

"İnce kazanırsa yardımları kesecek diye bir yalan var, anlatıyorum. doğum, gebelik, dul, öğrencilik, kaymakamlık bursu, engelli bakımı yardımı, kira yardımı size namus ve şeref sözüdür asla kesilmeyecek. Enflasyon oranında artırılacak. Cumhurbaşkanlığımda ayırmayacağım, kavga olmayacak, savurmayacağım, kayırmayacağım. Hakkını, halkını ve haddini bilen bir cumhurbaşkanı olacağım. Şunu söylemezsem olmaz; haddini bilmeyene de bildiren bir cumhurbaşkanı olacağım."