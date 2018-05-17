İBB’nin Yenikapı Yenileme Alanı ile ilgili yaptığı planlar, İSKİ’nin aynı bölgede yapmayı planladığı biyolojik arıtma tesisi ile arkeolojik park projelerini karşı karşıya getirdi. 841 ada No’lu 23 bin metrekarelik arazi, 2011 tarihindeki planlarda İSKİ’ye ayrılmıştı. 2016’da yapılan plan değişikliğiyle, arazi arkeolojik sergileme-park ve trafo alanı olarak belirlendi. İSKİ karara, alandan atıksu tünelleri geçtiği ve alternatifinin olmadığı gerekçesiyle itiraz etti. Bunun üzerine 13 Haziran 2017’de bir plan değişikliği daha yapan İBB, araziyi yeniden ‘İSKİ hizmet Alanı’ olarak belirledi.

Gazete Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre; Plan değişikliği onay için İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na gönderildi. Kurul 22 Aralık 2017 tarihinde gönderdiği kararda, alanın İSKİ alanı olarak belirlenmesine ‘alanın tarihi dokusu ile siluet etkisini zayıflattığı’ gerekçesiyle karşı çıktı. İBB Meclisi, 14 Mayıs tarihli toplantısında “Kurul kararında belirtilen alanın tarihi dokusu ile siluet etkisinin zayıflatılması kaygılarının giderilmesi çalışmalarının İSKİ tarafından yapılması ve yeniden kurul görüşüne sunulması için dosyanın Planlama Müdürlüğü’ne iadesi uygun görülmüştür” kararını verdi. Söz konusu bölgede Theodosius Limanı, 36 batık tekne, 45 bine yakın eserin yanı sıra 8 bin 500 yıl önceki İstanbullulara ait mezarlar ve ayak izleri gün ışığına çıkmıştı.

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