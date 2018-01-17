Isparta Yalvaç'ta Casa tipi askeri eğitim uçağı düştü. Uçaktaki 3 asker şehit oldu. Isparta Valisi Şehmus Günaydın, "2'si pilot biri teknisyen 3 asker şehit oldu. Uçak 14.30'da düştü, ekipler bölgeye sevk edildi. Sapa bir yer olduğu için ulaşım zor" açıklamasında bulundu.
Düşen askeri uçağa ait ilk görüntüler ortaya çıktı.
TSK'DAN AÇIKLAMA
TSK'dan yapılan açıklamada "17 Ocak 2018 tarihinde 11.03’te konuşlu bulunduğu Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığından planlı uçuş eğitimi maksadıyla içinde iki pilot ve bir teknisyen olduğu halde kalkış yapan bir CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı ile saat 12.50 civarında radar irtibatı kesilmiş ve derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır.
Saat 14.30 sularında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağımızın enkazına ve üç kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz." denildi.
"UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ YER KARLI VE SİSLİ"
Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir köylümüz uçağı düştüğü anda görüyor ve bildiriyor. Uçağın düştüğü yer yüksek bir tepe. Uçağın düştüğü yer karlı ve sisli. Uçak 12.50'de düşmüş, köylü 14.30'da görüyor ve haber veriyor" dedi.
KÖYLÜLER İHBARDA BULUNDU
Kırkbaş köylüleri askeri kargo uçağının düştüğü yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'nde ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Düşen uçağın CASA tipi CN 235 kargo uçağı olduğu belirtildi.
Eskişehir'den kalkan eğitim uçağında 2 pilot ve 1 teknisyen bulunuyordu. Uçağın eğitim uçuşu yaptığı, bir süre sonra radardan kaybolunca düştüğünün anlaşıldığı belirtildi. Kaza nedeniyse henüz bilinmiyor.
CASA tipi CN 235 kargo uçağı
Yalvaç ilçesi Isparta ilinde yer alır. Yalvaç haritası ve yakın yerlere mesafeleri haritada gösterilmektedir.
CN-235 TİPİ UÇAKLAR DAHA ÖNCE DE KAZALARA KARIŞMIŞTI
CN-235 tipi uçaklardan bugüne kadar tüm dünyada 5 kaza yaparken, bunların 3'ü Türkiye'de meydana gelmişti.
2001´de CN-235 tipi uçaklar 3 ay içinde üç kaza yaşadı. Ocak ayında Kayseri´de düşen uçakta 3 asker şehit oldu. Mayıs ayında Malatya´da meydana gelen ikinci kazada 34 asker şehit oldu. Aynı hafta içinde Ankara´da test uçuşu yapan uçak piste çakılıp 4 test pilotu yaşamını yitirince, CN-235 uçaklarının uçuşları geçici olarak durduruldu.
CN-235 TEKNİK ÖZELLİKLER
İspanyol CASA ile Endonezyalı IPTN tarafından tasarlanan uçak, halen Airbus portföyünde yer alıyor. Çift turboprop motorlu nakliye uçağı, Türk Hava Kuvvetleri´nin envanterine 1991´de girmeye başladı. Uçaklar halen Hava Kuvvetleri´nin yanı sıra Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları´nda da görev yapıyor. Toplam 59 adet uçak nakliyeden VIP taşımaya, deniz karakoldan elektronik karıştırmaya kadar farklı görevlerde kullanılıyor.
Mürettebat: 3 (2 pilot, 1 yükleme uzmanı/teknisyen)
Kapasite: 44 yolcu
Yükleme sınırı: 5,950 kg
Uzunluk: 21.40 m
Kanat açıklığı: 25.81 m
Yükseklik: 8.18 m
Kanat alanı: 59.10 metre kare
Boş ağırlık: 9,800 kg
Maksimum kalkış ağırlığı: 16,500 kg
Motor tipi: 2 adet General Electric CT7-9C3 turboprop
Motor gücü: 1,750 shp
Seyir hızı: 454 km/saat
Menzil: 5,055 km
Servis tavanı: 7,620 m
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