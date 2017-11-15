Son dakika... Şişli Nişantaşı'nda özel okulda yangın!

Yangın, Nişantaşı Teşvikiye Caddesi üzerinde bulunan özel bir okulun bilgi işlem odasında saat 18.00 sıralarında meydana geldi. 6 katlı okul binasının 5. katında bulunan bilgi işlem odasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre; yangını gören okul görevlileri, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Görevliler, daha sonra okulda bulunan çalışanları tahliye etti. Yangının çıktığı saatlerde okulda öğrencilerin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını daha fazla büyümeden müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken bilgi işlem odasında maddi hasar meydana geldi.

Şişli Nişantaşı'nda bulunan özel bir okulda yangın çıktı. Okuldaki öğrenciler tahliye edilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İHA'nın haberine göre; ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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