Son dakika.. İstanbul'da zincirleme kaza! Trafik durma noktasına geldi

E-5 Okmeydanı mevkii Ankara istikametinde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle trafikte yoğunluk meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Trafik durma noktasına gelirken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

trafik kazası

okmeydanı