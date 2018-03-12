Son dakika haberi: İzmir'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinden verilen bilgiye göre, saat 19:47'de merkezi İzmir'in Kemalpaşa ilçesi olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi

Depremin yerin 9.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

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