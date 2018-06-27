İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri faaliyetlerini Türkiye genelinde yürüttüğü öne sürülen Sarallar, İzmir il genelinde faaliyet gösteren Beşoklar ve uluslararası faaliyet gösteren ve kamuoyunda Hells Angels-Cehenem Melekleri olarak bilinen olmak üzere 3 suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın haberine göre, çalışmaların ardından suç örgütlerine yönelik sabah erken saatlerde 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 50 kişiden 35'i gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 16 tabanca, 1 kaleşnikof ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınanlar Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınırken haklarında suç işlemek amacı ile örgüt kurmak, kurulan örgütü yönetmek- üye olma, yağma, kasten yaralama, birden fazla kişiyi darp etme- tehdit, ihaleye fesat karıştırmak, eğlence mekanlarda illegal otopark, vale ve güvenlik hizmetleri yaparak haksız kazanç elde etme suçlarından işlem yapılacağı bildirildi.