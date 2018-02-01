İstanbul Üsküdar'da Ataşehir- Kadıköy seferini yapan halk otobüsü durağa daldı. 2'si kadın 3 kişi hayatını kaybetti. 13 numaralı Ataşehir-Kadıköy hattında çalışan 34 VN 7071 plaka numaralı Özel Halk Otobüsünün dün itibariyle hizmete başlamış yeni nesil bir araç olduğu belirlendi. Sürücüler ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

Dr. Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde seyir halindeki 34 VN 7071 plakalı özel halk otobüsü, durağa yaklaştığı sırada 34 TP 7072 plakalı İETT otobüsüyle çarpıştıktan sonra kontrolden çıkıp, otobüs durağında bekleyenlere çarptı.

KAZA ANI OTOBÜS KAMERASINDA!



3 kişinin öldüğü feci kaza, otobüsün kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün durakta bekleyen yolcuların arasına nasıl daldığı görülüyor.





Kazanın ardından, yaklaşık 3 saat trafiğe tek yönlü kapanan yol, trafiğe açıldı. Belediye ekipleri de yaptıkları çalışmayla kazanın izlerini silmeye başladı.

"GEREĞİ YAPILACAK"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Üsküdar'da 3 kişinin yaşamını yitirdiği halk otobüsü kazasıyla ilgili, "Özel Halk Otobüsleriyle ilgili sorunun kalıcı olarak çözülmesi için çalışmalar yaptığımızı beyan etmek isterim. Kazayla ilgili tüm detayları incelediğimden ve gereğinin yapılacağından İstanbullular emin olsunlar." açıklaması yaptı.



Açıklamasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyen Uysal, şunları kaydetti:



"Kazada yaralanan iki vatandaşımız ayakta tedavi ile taburcu olurken, iki yaralı vatandaşımız ile ekiplerimiz hastanede ilgilenmektedir. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu vesile ile Özel Halk Otobüsleriyle ilgili sorunun kalıcı olarak çözülmesi için çalışmalar yaptığımızı da beyan etmek isterim. Hepimizi üzen kaza ile ilgili tüm detayları incelediğimden ve gereğinin yapılacağından İstanbullular emin olsunlar."

BELEDİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI



Özel halk otobüsünün çarptığı İETT otobüsü garaja götürüldü. Belediye ekipleri de kazanın izlerini silmeye başladı. Ekipler, önce cam ve otobüsün kırılan parçalarını süpürdü sonra da yolu ve kaldırımı tazyikli su ile yıkadı. Ağır hasar alan durağın etrafına bir şerit çekilirken, yolun trafiğe açılmasıyla otobüs bekleyen vatandaşlar durağın hemen yanındaki boş alanda bekledi.

OTOBÜS BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ İÇİN BEKLETİLİYOR



Öte yandan kazaya sebep olan otobüs ise bilirkişi incelemesi için bekletiliyor. İncelemenin ardından otobüs de çekici ile olay yerinden götürülecek.



3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Durakta bekleyen yolculardan Aygül Erdoğan, Mustafa Erdoğan ve Perihan Çelik yaşamını yitirdi, yaralılar da çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Dr. Eyüp Aksoy Caddesi, Üsküdar istikametine kapatıldı. Feci kazada ölenlerin cenazeleri, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı.





"OTOBÜS DÜN HİZMETE BAŞLADI"



Kazayla ilgili İstanbul Özel Halk Otobüsü Şirketleri'nden yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada şöyle denildi:



"Şirketimize bağlı olup, 13 numaralı Ataşehir-Kadıköy hattında çalışmakta olan 34 VN 7071 plaka numaralı Özel Halk Otobüsü, bugün sabah saatlerinde Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin arkasındaki Dr. Eyüp AKSOY caddesi üzerinde , henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak durağa dalmıştır. Meydana gelen elim kaza da 3 vatandaşımız hayatını kaybederken birçok vatandaşımızda yaralanmıştır. Kaza sonrasında olay yerine intikal eden görevlilerimiz tarafından olay takibe alınmış olup, kaza nedeni araştırılmaktadır. Kazaya neden olan otobüs dün itibariyle hizmete başlamış yeni nesil bir araçtır"

İstanbul Özel Halk Otobüsü Şirketleri yetkilisi kazayla ilgili olay yerinde açıklama yaptı. Ramazan Şen kazanın ardından durağa dalan otobüsün şoförüyle görüştüğünü kaydetti. Ramazan Şen, "Şoförle görüştüm. Kendisi, 'araba benden çıktı, hiçbir şey yapamadım' diyor. Araba kendi kendine kontrolü kaybetmiş. Arabayı durduramamış ve girmiş" diye konuştu.





Üsküdar'da otobüs durağa daldı





































Üsküdar'da otobüs durağa daldı

Olaya karışan şoförün polis merkezinde olduğunu belirten Şen, 'Süratli olduğu yönündeki' iddiaların hatırlatılması üzerine de "Kesinlikle süratli değil. Süratli olsa bu vaziyette olmaz. Araba ambaleye kalkmış; beyin denilen birşey var bu arabalarda. Arabanın beyni kitlenmiş ve şoför durduramamış. Frene bassanız, imdadı çekseniz yine de durduramazsınız" şeklinde konuştu.Bir basın mensubunun "Bu tür teknik hatalar sık oluyor mu" şeklindeki sorusuna Şen, "Oluyor. Bir ay önce aynı şeyi yine yaşamıştık. Beyinli araçlarda binde bir bu olaylar yaşanabiliyor. Gaz pedalının takılması söz konusu değil, beyinle alakalı bir şey" şeklinde konuştu.

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