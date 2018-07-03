İstanbul Sultangazi'de düzenlenen operasyonda, Tunceli kırsalında silahlı eğitim alan ve 3 ayrı suçtan arandığı belirlenen kadın terörist E.S. 1 adet tabanca, susturucu ve çok sayıda mermi ile yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maoist Komünist Partisi'nin (MKP) faaliyetlerini deşifre etmek için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Sultangazi'de 3 ayrı adrese yönelik düzenlenen operasyonda, Tunceli kırsalında silahlı eğitim gören ve 3 ayrı suçtan aranan HKO (Halkın Kurtuluş Ordusu) içerisinde yer alan kadın terörist E.S. ve ev sahibi M.D. İsimli kadın gözaltına alındı.

Kadın teröristin gözaltına alındığı adreste yapılan aramalarda, 1 adet tabanca, 1 adet susturucu, 50 adet değişik çaplarda fişek ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Polis ekipleri, E.S.'nin yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığını da tespit etti.