Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı hakkında suç duyurusu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında öne sürdüğü iddiaların ardından CHP'nin kamuoyu ile paylaştığı dekontlarla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in Twitter'da yaptığı açıklamaya göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında "hakaret ve tehdit" iddialarıyla suç duyurusunda bulunurken 100 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldı.

SÜLEYMAN SOYLU NE DEMİŞTİ?

"Bu siyasi düzenbaz dün ak dediğine ertesi gün kara diyen adam, iki haftadır eline tutuşturulmuş paçavralarla şov yapıyordu." diyen Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'na şu ifadelerle yüklenmişti:

"(Açıklayacağım, büyük kıyamet kopacak rezil olacaklar) dedi. Burada söylüyorum, kendisi rezil oldu. Önce çıktı ekranlara kağıtları salladı. 'Gel bakalım' dedik, 'Yok veremem'. Suç var mı? 'Eğer suç varsa savcılığa ver' dedik 'Yok suç değil' dedi. Sonra baktı olmuyor, evrakları günler sonra basına verdi. Bütün Türkiye gördü ki bu siyasi sahtekar yalanları ve iftiraları üzerinden Türkiye'de başka bir oyuna soyunmuş. Gördü ki Türkiye, dağ fare doğurmuş. Şimdi avukatlar suç duyurusunda bulundu. Konu mahkemeye intikal etti. Sonra hızını alamadı kurumları, hepimizi, A Haber'i asmakla tehdit etti. Dün de şahsıma yönelik bir laf etmiş. Demiş ki 'Seni asmayacağım da rezil edeceğim, bütün kirli çamaşırlarını ortaya çıkaracağım'. Kılıçdaroğlu, senin aklın gibi ipin de çürüktür, sen onu da beceremezsin. Kılıçdaroğlu, sana açık açık söylüyorum sen bittin."

CHP'DEN YANIT

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Soylu'nun bu sözlerinin ardından yaptığı açıklamada "Zamanında Melih Gökçek, CHP'ye, Kılıçdaroğlu'na ağza alınmayacak laflar ederdi. Şimdilerde Süleyman Soylu, Gökçek'in rolüne soyundu ama sonu farklı olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.