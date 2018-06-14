CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV- Bloomberg HT ortak yayınıyla Show TV’de Gündem Özel'de Ece Üner'in sorularını yanıtlıyor.
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Kılıçdaroğlu, "Seçimlerde elbette ki insanlar farklı görüşlerdedirler ve giderler kendi tercih ettikleri partiye veya kişiye oy verirler. Demokratik bir ortamda olması gereken budur ve hoşgörüyle insanlar düşüncelerini ifade ederler. Bir çatışma, hele hele yaralama gibi bir tablonun olmaması lazım. Umarız kimse hayatını kaybetmemiştir, umarız yine oradaki gerginlik sona erer." dedi.
Kılıçdaroğlu, "Adalete duyulan özlemin giderilmesi lazım. Boğaz Köprüsü'nde boğazı kesilen ve sahibi bile olmayan erler için bütün bunlar için yürüdük. Eğitim de, seçim de hayatın her alanında adalet olsun diye yürüdük. Geldik bir duvar var önümüzde ve bu duvarın yıkılması lazım. Duvarı 24 Haziran'da yıkacağız" diye konuştu.
"Vatandaşlarımız huzurlu bir ülke istiyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Yaşanan 16 yılda ciddi gerginlikler oldu. Zaman zaman kinle öfkeyle karşı tarafı tanımlayan söylemler gelişti. Bu ülkede huzur içerisinde yaşamak istiyoruz. Dip dalga dediğimiz dalga bu. İktidra oy vermiş ama verdiği oyun karşılığını alamamış bir kitle var, bu kitle yönünü değiştirmek istiyor. Bu dip dalgayı tamınlayan ilk olarak referandumdu. İkinci, turda Sayın İnce daha ciddi bir destek alacaktır. AK Parti ve MHP'ye oy veren ciddi bir kitle Sayın İnce'ye oy verecektir." ifadesini kullandı.
Abdullah Gül ile çatı aday tartışmasına ilişkin ise Kılıçdaroğlu, "Sayın Abdullah Gül'ün çatı ady olarak seslendirildiği dönemde özel bir tartışmayı yapmayı doğru bulmadık. Saygı değer bir insandır. Süresi dolup ayrıldıktan sonra bri partiye aday olmadı, biz kendisine saygı duyuypruz. Özel olarak bir talebimiz görüşmesi olmadı." dedi.
Kılıçdaroğlu, "İnce'nin performansı gayet iyi. Dinamik, enerjik, güven veren, yeni bir yüz, bir iddia ortaya koyabiliyor. Bu iddianın arkasında durabiliyor. Siyasi olarak kirlenmemiş, temiz bir arkadaşımız. 81 milyonun hakkını, hukukunu sağlayabilecek bri cumhurbaşkanı profili sergilmek istiyor. İnce'nin oylarının CHP'den fazla olması doğal değil ni? Plana gerek yok bizim bir A planınmız var doğru bir tercih. Sayın İnce girecek kazanacak, koltuğa oturacak." ifadesini kullandı.
İnce sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben hayatım boyunca hep rahat oldum. Ben gece yatağımda rahat uyuyorum. Benim verilemeyecek bir hesabım yok. Çc almak gibi bir düşüncem yok. Erdoğan'ın böyle düşünceleri var. Erdoğan'a karşı biri cesaret edip aday olabilir mi? Biz de herkes aday olabilir. "
Kılıçdaroğlu, "Sayın Demirtaş'ı ziyaret etmesi, eşinin Sayın Demirtaş'ın eşini ziyaret etmesi Kürt vatandaşın oyunu almaya gönelik bir hareket olarak yorumlanmamalı. Demirtaş bir cumhurbaşkanı adayı. Bir şeydebn suçlu değil tutuklu. Tüm adayları ziyaret edeceğini söylemişti. Erdoğan'ı da ziyaret etti. İnce 81 milyonun cumhurbaşkanı olma yönünde yola çıktığı için toplumda kavga olmasını istemiyor .Yolun başlangıcını bir araya gelerek yapmalıyız. Erdoğan bir TV programında gelmez, konuşmaz. İlk adımı İnce attı ve tüm liderleri ziyaret eti. Kendi içierisinde tutarlı bir hareket. İnce'nin Diyarbakır mitingini izleyemedi, yediremedi kendisine. Nasıl olur da bu kadar kalabalık olur diye. Orada istihbarata sormuş. Demek ki istihbarata talimat veriyor Muharrem İnce'yi takip etsin diye. Dünyaya şu masajı veriyor, ben demokrasi ülkesi değil, istihbarat ülkesiyim diye.
Erdoğan'ın Demirtaş için 'tutukludan aday olmaz' şeklinde yaptığı açıklamaya ilişkin Kılıçdaroğlu, "Bir insanın en temel ilkelerinden birisi seçme ve seçilme hakkı. Mahkum olmamış bir kişi için bu kuralı getirdiğinizde siz dünyaya demokrasiyi nasıl açıklayacaksınız. ?arın bu kişi beraat etti diyelim ne olacak. Siz bunun önünü kesiyorsunzu. 'Girmeyeceksin seçime'. Bu olayı Türkiye'de yaşamıyor muyuz? Seçim olsaydı bunlardan biri aday olsaydı Erdoğan'a göre bınlardan biri giremeyecekti, neden giremiyor. Biri,nin soçlu olup olmamasını belirleyen hakimdir. " dedi.
Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a inanmıyorum. Dünsöylediğini bugün yalanlayabiliyor. OHAL'i kaldıracaksa şimdi neden kaldırmıyor. " diye konuştu.
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