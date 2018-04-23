Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Merkezi'ne geldi. Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşme 10.00'da başladı. 1 saat süren görüşme 11.00'da sona erdi. Görüşmede 24 Haziran 2018'de yapılacak seçim, cumhurbaşkanı adayı ve ittifak konuları masaya yatırıldı. İki partinin lideri görüşme sonrası ortak bir basın açıklaması yaptı.

İlk olarak söz alan Karamollaoğlu, "Seçime daha olumlu atmosferde girebilmek için bir takım adımlarımız oluyor. Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarıyla güzel bir görüşme yaptık. Bu görüşmelerimiz haftaiçinde bir takım neticelerin doğmasına vesile olacak. Bu sıkışık dönemde biz baskın seçim dedik, bazıları hem seçime hazırsınız, hem baskın diyorsunuz diyorlar. Kastettiğim iki ayağımızı bir pabuca soktular. Ceketinizi bile evden alıp çıkarken bile 15 20 dakikada yapmak var. 2-3 dakikada çıkmak var. İktidar bu fırsatı vermedi, kurumları zorluyor. Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarını tebrik ettim. Potansiyeli olan bir İYİ Parti seçime girememe riski ile karşı karşıya kalacaktı. Oy verecek olan vatandaş, oy verme hakkını kullanacak başka bir şey yapmayacak ki. Bundan dolayı şuanda temelde kendi partilerimizin menfaatlerinden çok ülkemizin geleceği için güçbirliği, dirsek temasına ihtiyaç gördük."dedi.

Karamollaoğlu'nun ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarıyla verimli toplantı gerçekleştirdik. Sayın Genel Başkanın dediği gibi hepimiz heyecanlıyız. Heyecan güzel bir şey. 25 Haziran'a gülen bir Türkiye ile uyanacağız. Siyasi bir iktidarın, bir partiyi seçime sokmamak için özel bir çaba harcaması bizim içimize sindirebileceğimiz bir şey değil. Önümüzdeki seçimler bieysel seçimler değildir. Bir, iki parti sorunu değil, Türkiye sorunudur. Saadet Partisi'nin attığı adımlar son derece değerli adımlardır." dedi.

"Abdullah Gül'ün ortak adaylığı söz konusu mu?" sorusuna Karamollaoğlu, "Sizin o sorularınız bu haftasonuna doğru cevap bulacaktır." diye yanıt verdi.

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