CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir vatandaşın "CHP gelirse bizim başımızı açtırır" sözlerine karşılık, "Sözün ötesinde namus sözü, kadınlarımızın başını açtırmayacağım" diye karşılık verdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gitti.

Vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu'na bir vatandaş taleplerini iletti. "18 yıllık beden eğitimi mezunuyum. Ne iş istedim, ne aş istedim; ama artık yeter" diyen vatandaş CHP'den bir talepte bulundu.

"Bir şey daha isteyeceğim. Şu an kırsal kesimdeki halk, analarımız şundan korkuyorlar; CHP gelirse bizim başımızı açtırır. Bunun sözünü verin, Muharrem İnce bunun sözünü verdi. Fakat sizden de bekliyorlar" sözlerine Kılıçdaroğlu, "Sözün ötesinde namus sözü, kadınlarımızın başını açtırmayacağım" şeklinde yanıt verdi.

Adalet talebinde bulunan vatandaş, "Hz. Ömer'in adaleti gibi adalet istiyoruz. İşi ehlini verin. FETÖ'nün siyasi ayaklarını yakalayın, içeriye atın" dedi.

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