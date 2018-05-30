CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin AYM başvurusu ile ilgili Habertürk'e açıklamalarda bulundu. Ömer Topsakal'a konuşan Kılıçdaroğlu, "İttifakın iptali söz konusu değil. Anayasaya aykırı maddeler iptal edilmeli. Bunlar seçimin iptaline neden olacak şeyler değil." diye konuştu. Kılıçdaroğlu, "İttifakın iptali için değil, sandıkların taşınması için başvuruda bulunduk" diye ekledi.

AK Partili Mustafa Şentop da katıldığı bir programda, AYM, kararının seçimi etkilemeyeceğini, YSK'nın gerekli düzenlemeyi yapacağını dile getirmişti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise Kırıkkale'deki mitinginde, "Seçimi iptal ettirme derdindeler" diyerek tepki göstermişti.

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