CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu STK'ları ziyareti sonrası konuştu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:
- Dört aşamadan bahsedeceğim. Bir, tam demokrasi. Herkesin can ve mal güvenliğinin adıdır tam demokrasi. Siyasetin görevi sizin önünüzdeki engelleri kaldırmaktır. Dünyada markalaşacaksınız. Dünyada adı geçen kaç markamız var? Yargının bağımsız olmadığı ülkede can ve mal güvenliği yoktur. Demokrasilerde denetimsiz hiçbir alan yoktur.
- İkincisi üretmektir. Üreten Türkiye. Üretmiyorsanız dünyada saygınlığınız olmaz. Üretmiyorsanız sorunlarınızı aşamazsınız, iş barışı sağlayamazsınız. Sanayici üretecek, çiftçi üretecek, üniversite bilim üretecek. Bunun önündeki bütün engellerin kaldırılması lazım. Biz teknolojiyi kaçırırsak 21. yüzyılda geriye düşeriz. Bizim teknoloji değişimimini kaçırmamamız lazım.
- Üçüncü ayak güçlü bir sosyal devlet. Gelir dağıtımı eşit olmazsa olmaz. Herkesin karnı doyması lazım. Bizim önerdiğimiz aile sigortasının amacı bu. Uyuşturucu yaşı 10'a indi, eskiden yoktu. Gelir dağılımın dengeli olması lazım. Güçlü bir sosyal devlet oluşturmak zorundayız.
- Dördüncü bir stratejiye ihtiyacımız var, sürdürülebilirlik. Sanayicinin üretmesi lazım, ar-ge merkezlerinin olması lazım. Bilgi üretilmesi lazım. Eğitimin olması lazım.
- Entelektüel sermaye o ülkenin uygarlık seviyesini gösterir. Yazarlar, çizerler, okuduğunuz kitaplar, gittiğiniz sinemalar entelektüel düzeyi gösterir. Dünyanın bütün demokrasilerinde düşünen insanlar el üstünde tutulur.
- 5 yıl içerisinde orta gelir tuzağını aşarsınız. 15 bin doların üzerine çıkar. Katma değeri yüksek ürün üretmediğimiz için bu tuzağa düştük. Dünyada yeni bir sınıf doğdu. Patronundan fazla kazanan işçi. Yazılım sektöründe, dijital dünyada patronundan daha fazla kazananlar.
- 17. yüzyılın kavramlarıyla 21. yüzyılın sorunları çözülemez. Dünya farklı bir yere gidiyor, dünya küçüldü. Hangi çağdayız biz, dijital çağdayız biz.
- Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kuracağız. Türkiye, İran, Suriye, Irak'tan oluşacak. Kavgayı değil, barışı öncelediğiniz zaman bunların hepsini yaparsınız. Savaşın getireceği hiçbir şey yok.
- İyi niyetle, samimiyetle yola çıktığınız zaman çözemeyeceğiniz hiçbir sorun yoktur. OBİT'i kurduğumuz zaman Türkiye, Suriye, İran, Irak, balkanlar karlı çıkacak. Türkiye öyle bir coğrafyada ki bunun kıymetini siyasetçiler bilmiyor. Siyaset bir kavga alanına döndü.
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