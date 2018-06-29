CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile görüşeceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Sayın İnce, seçim sonrasında kısa bir dinlenme ihtiyacı hissetti. Gelecek hafta dönünce buluşacağız" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'e konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin konuştu. CHP lideri, basın toplantısındaki ifadeleri hakkında, "O sertlik kesinlikle Sayın İnce’ye yönelik değildi. CHP’ye yönelik haksız eleştirilere karşı tepkimdi. AK Parti parlamentoda güç kaybetti. Genel Kurul’da, komisyonlarda çoğunluğu kaybetti. Kimse AK Parti’yi tartışamayınca, gündemi ve gözleri oradan uzaklaştırmak için CHP’yi öne sürüyorlar. Tepkim bunaydı" dedi.
"İNCE İLE GÖRÜŞECEĞİZ"
Kılıçdaroğlu, İnce ile görüşeceklerini belirtirken şunları söyledi:
"Sayın İnce başarılı bir performans gösterdi. Kendisine teşekkür etmemiz gerek. Haliyle gerilimi yükseltecek bir ortam yok. Tersine, bu başarıyı daha ileriye götürmeyi istiyoruz. Sayın İnce, seçim sonrasında kısa bir dinlenme ihtiyacı hissetti. Gelecek hafta dönünce buluşacağız."
CHP'deki kurultay tartışmalarına değinen Kılıçdaroğlu, "Bu aşamada parti içi tartışmalara zemin hazırlamayı uygun bulmuyorum. Değişimi sağlayacak olan örgütün kendisidir" ifadelerini kullandı.
PARTİDEKİ DİSİPLİN SÜRECİ
Hürriyet gazetesinden Hande Fırat'a konuşan, Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi'nde ele alınan disiplin tartışmaları hakkında, "Eleştiri yapanlara ben daha uzun söz hakkı tanıyorum. Onların sözünü kesmemeye özen gösteriyorum ki düşüncelerini rahatlıkla açıklayabilsinler. Ama bu eleştiriyi medya üzerinden yapmak, hele hele havuz medyasına manşet olmak, bizim kabul edeceğimiz bir şey değil. Bu arkadaşlar o zaman ayrılırlar, partinin dışına çıkarlar, istediklerini eleştirirler, istediklerini yaparlar. Ama hem partide kalıp hem partinin dışında gazel okumayı doğru da ahlaki de bulmuyorum" dedi.
SOYLU'NUN AÇIKLAMALARI
Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da eleştirerek, "'CHP’nin il başkanları şehit cenazelerine katılmayacaktır, bunlara protokolde yer vermeyeceksiniz diye ben müsteşarıma talimat verdim' diyor. Bir İçişleri Bakanı bu talimatı eğer başına buyruk verdiyse derhal istifa etmelidir. Çünkü Türkiye’nin iç huzurunu sağlamakla görevli olan bir bakanın Türkiye’nin iç huzurunu dinamitlemesi asla kabul edilemez" diye konuştu.
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