Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 1 askerin çatışmada, 1 askerin de saldırı sonucu şehit olduğunu açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 03 Şubat 2018 tarihinde, bir kahraman silah arkadaşımız PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada, bir kahraman silah arkadaşımız da Kilis hudut bölgesinde, aynı terör örgütü unsurları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah´tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.

TERÖR MEVZİLERİNE BOMBARDIMAN BAŞLADI

Kilis hudut karokuluna saldının ardından terör mevzilerine bombardıman başladı.

TSK: AFRİN'DE İSABET ALAN TANKIMIZDA BİR ASKER ŞEHİT OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada; Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 3 Şubat 2018 tarihinde, Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde harekâta katılan bir tankımız, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet almıştır. İsabet alan tankta bir askerimiz şehit olmuştur.

ŞEHİT ATEŞİ ISPARTA VE HATAY'A DÜŞTÜ

DHA'nın haberine göre; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda Uzman Çavuş Ali Yılmaz (25) şehit oldu.



Şehidin, Isparta merkez Batıkent Mahallesi'nde oturan ailesine şehadet haberi verildi. Bekar olan 2015 yılında uzman çavuşluğa başlayan Ali Yılmaz'ın Bitlis'te görev yaparken Afrin'deki operasyona katıldığı belirtildi.

Suriye'nin Afrin kentinden teröristlerce Kilis'e yapılan roketli saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bayram'ın acı haberi Hatay'daki baba evine ulaştı.

Teröristlerce Suriye'den atılan roketin Kilis'e düşmesi sonucu hudut bölgesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram şehit oldu. 25 yaşındaki şehidin acı haberi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

6 çocuklu Mustafa ve Zeycan Bayram çiftinin oğlu olan Ahmet Bayram'ın cenazesi yarın mezarlıklar kompleksindeki camide öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kırıkhan Şehitliği'ne defnedilecek.

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