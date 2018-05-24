İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, parti içinde tartışma konusu olan milletvekili listelerini değerlendirdi.

Kocaoğlu, koltukların sınırlı, başvuruların fazla olduğuna dikkat çekti. Partisinin genel merkezinin gerekli değerlendirmelerini yaptığını, takdir ettiğini vurgulayan Başkan Aziz Kocaoğlu, “Hepimize bundan sonra düşecek görev, çalışıp, 24 Haziran’da partiyi iktidar yapmak” dedi.

Gazete Habertürk'ün HT Egeli ekinde yer alan habere göre; Kocaoğlu, önce İstanbul’dan aday gösterilen daha sonra İzmir’de 1. Bölge 1. sıraya yazılan Tuncay Özkan’ın durumunu da değerlendirdi. Başkan Kocaoğlu, “Benim hiç haberim yok. Ne gittiğinden ne geldiğinden haberim yok. Samimi olarak söylüyorum. Hayırlı olsun” değerlendirmesinde bulundu.

CHP’nin aday listesinin İzmir’de başarı elde edeceğini söyleyen Kocaoğlu, “Kesinlikle başarı elde ederiz” ifadelerini kullandı.

"KIYMETLİ BİR ARKADAŞIMIZ"

CHP'nin kadın ve gençlik kotalarına yönelik gelen eleştirilerin de sorulduğu Kocaoğlu, “Bu konudan inanın bilgim yok. Listeleri ben yapmadım. Listeyi, her şeyi göz önüne alarak partinin genel merkezi yaptı” dedi. CHP’nin milletvekili listesinde İzmir dışından yer verilen Mehmet Ali Çelebi ile ilgili soruya da yanıt veren Kocaoğlu, “Hoş geldi, sefa geldi. Kıymetli bir arkadaşımız” dedi.

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