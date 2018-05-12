Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, HGS-OGS'de kaçak geçiş cezalarındaki 10 kat uygulamasının 4 kata indirildiğini açıkladı ve 36 ay taksit imkanı getirildiğini belirtti. Peşin ödemede ise yüzde 25 ilave indirim uygulanacak.
NTV yayınına katılan Bakan Arslan, 950 milyon TL'lik cezanın yüzde 60'ından vazgeçileceğini duyurdu. Bakan Arslan şu ifadeleri kullandı:
Daha önceki yasayla biz kaçak geçen birinden 10 kat ceza alıyorduk. 15 gün içerisinde pğarasını öder bakiyesini sıfırlarsa ceza uygulamıyorduk ancak 15 günü geçerse 10 kat ceza alıyorduk.
Amacımız insanımızı mağdur etmek değil, amaç caydırıcı olmaktı. Ama gördük ki insanımız atlayabiliyor, bakiyem var zannedebiliyor, şu an çok oluyor. "Benim bakiyem vardı bana ceza kesildi" diyebiliyor.
HGS gişesinden geçmesi gerekiyor, dalmış OGS gişesinden geçmiş. Gördük ki caydırıcı olması açısından koyduğumuz 10 kat ceza insanımızı mağdur edebiliyor. Dolayısıyla dün meclise verilen teklifle 10 kat cezayı 4 kata indiriyoruz. En önemli konu bu.
İnsanımızdan istirham ediyoruz, 15 günlük süreçte bakiyelerini kontrol ederlerse, itiraz ederlerse insanımız mağdur olmaz. Bundan sonra caydırıcı olmak adına koyduğumuz cezayı 4 kata indirdik. İster Karayolları Genel Müdürlüğü marifetiyle ister yap işlet devret modeliyle görevli şirketlerin işlettiği yollar olsun.
Geriye dönük cezalarda ise kamu olarak bizim işlettiğimiz yollrda zaten 6 katını almıayacağız, 4 katında da 36 aya varan yapılandırma yapacağız. Defaaten ödemek isteyenlere ise yüzde 25 indirimli alacağız. Yani 3 katını almış olacağız. Tahakkuka bağlanmışsa, insanlar ödemişse yapacak bir şey yok.
Kamu olarak bu şekilde 7.5 milyon kez ceza uygulanmış, tebligat söz konusu. 10 kat ceza tutarı ise 950 milyon Türk Lirası. YİP modelindeki yollarda ise toplam 800 bin tebligat var. 258 milyon liralık tutardan feragat ediyoruz.
Toplam tebligat miktarı ise 8 milyon 300 bin. Bu tebligatlardaki cezaların yüzde 60'ından vazgeçeceğiz. Ciddi sayıdaki insanımızın mağduriyetini gidermiş olacağız.
Bir önemli husus dha var. Yeterli bakiyesi oluyor, HGS stickerını camda yanlış yere yapıştırmış olabiliyor. HGS stickerları özellikle araba yıkanırken, araç temizlenirken ya da güneşte kaldığında zarar görebiliyor. Böyle olunca da bakiyesi olmasına rağmen bakiye yok gibi görünüyor. O da fark edip bakmadığı zaman 15 günlük süreyi geçirdiği zaman ceza gelmiş oluyor. PTT olarak stickerları ücretsiz değiştiriyoruz. Lütfen belirli periyotlarda bunları yenileyip doğru yere yapıştırsınlar. Bir şeyi daha yapsınlar.
Karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezalarını yüzde 60 oranında azaltan düzenlemenin de bulunduğu, bazı kanunlarda değişiklik içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu.
Sürecek...
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