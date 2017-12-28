Liseye Giriş Sınavı örnek soruları, MEB tarafından erişime açıldı. Yeni liseye giriş sınavı öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı, örnek soruları yayınladı. Yeni sistemin örnek sorularını görüntülemek isteyen öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesine girmesi yeterli oluyor. İşte liseye giriş sınavı örnek soruları ve detaylar.
LİSEYE GİRİŞ SINAVI ÖRNEK SORULARI ERİŞİME AÇILDI
Liseye giriş sisteminde kaldırılan TEOG sisteminin ardından uygulanacak olan yeni liseye giriş sınavı için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bugün yaptığı duyuruda yeni sınav için örnek soruların saat 15:00'de erişime açılacağını duyurmuştu.
Saat 15:00 itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden (meb.gov.tr) liseye giriş sınavı örnek soruları erişime açıldı.
İşte liseye geçiş sınavı örnek soruları;
LİSEYE GİRİŞ SINAVI ÖRNEK SÖZEL SORULARI
LİSEYE GİRİŞ SINAVI ÖRNEK SAYISAL SORULARI
MEB tarafından yapılan duyuruda aşağıdaki ifadelere yer verildi;
"Sınavla öğrenci alan fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi ve proje temelli liselere yerleştirme sınavına ilişkin örnek sorular yayımlandı.
“Sözel Bölüm” ve “Sayısal Bölüm” olarak iki ayrı kitapçık ve iki ayrı optik cevap formu ile Haziran ayında iki oturumda gerçekleştirilecek sınav, 75+60 = 135 dakika sürecek. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yer alacak.
Soruların derslere göre dağılımı ise şöyle olacak:
|
SÖZEL BÖLÜM (75 dakika)
|
SAYISAL BÖLÜM (60 dakika)
|
Türkçe
|
20
|
Matematik
|
20
|
T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
|
10
|
Fen Bilimleri
|
20
|
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
|
10
|
|
|
Yabancı Dil
|
10
|
|
|
TOPLAM
|
50
|
TOPLAM
|
40
Eğitim sisteminde yer alan öğretim programlarının hedefleri, öğrencilerin okulda ne öğrendiği ve öğrendikleriyle neler yapabildikleri üzerinde yoğunlaşacak. Bu doğrultuda sınavla öğrenci alan liselere yerleştirilme sınavı, 8.sınıf kazanımlarıyla birlikte kazandırılmak istenen becerilere odaklanan bir sınav olacak."
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