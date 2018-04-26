Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23:16'da merkezi Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin yerin 8,8 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edildi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2018.04.26 23:16:05 38.7547 27.7675 8.8 -.- 3.4 3.3 LUTFIYE-SARUHANLI (MANISA) 2018.04.26 20:04:33 37.7733 29.3915 0.0 -.- 1.4 -.- YUKARIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI) 2018.04.26 19:56:35 38.8718 26.1122 7.2 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 2018.04.26 19:41:46 37.8327 29.3290 0.0 -.- 2.0 -.- KOCABAS-HONAZ (DENIZLI) 2018.04.26 19:36:16 36.7062 27.1477 5.4 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 2018.04.26 19:22:42 39.9995 32.4260 5.7 -.- 1.3 -.- AYAS (ANKARA) 2018.04.26 17:47:12 41.1172 28.8605 0.0 -.- 1.2 -.- SULTANGAZI (ISTANBUL) 2018.04.26 17:43:41 36.9458 27.5347 22.2 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 2018.04.26 17:42:03 37.7322 29.4025 0.0 -.- 1.7 -.- AKBAS-HONAZ (DENIZLI) 2018.04.26 17:38:28 36.9398 27.5450 8.3 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 2018.04.26 17:20:51 37.7468 35.2022 5.0 -.- 1.7 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) 2018.04.26 16:59:31 36.4257 27.2585 3.7 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) 2018.04.26 16:50:40 37.8543 29.2598 15.1 -.- 1.6 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)

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