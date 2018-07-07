27. Dönem Milletvekillerinin yemin edeceği TBMM'nin ilk oturumu başladı. Oturumu geçici Başkan sıfatı ile İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz yönetiyor. Yılmaz oturumun açılışında ilk konuşmayı gerçekleştiriyor. Yılaz'ın konuşmasının ardından milletvekilleriin yemin töreni başlayacak.

Oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Son Başbakan Binali Yıldırım da takip ediyor. Yeni dönemin başlangıcı itibarı ile Binali Yıldırım'ın Başbakanlık görevi sona erecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Başbakanlık makamı bulunmayacak.

Yıldırım'ın AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı olacağı konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'deki oturumun bir kısmını izledikten sonra alkışlarla ayrıldı

Geçici Meclis Başkanı Durmuş Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

"Yakın geçmişimizde yaşadıklarımızın ardından bu Meclis kadrosunun ibret alarak adımlar atacağına inanıyorum. Tercih edilen politikalar sonucunda çıkan olumsuzlukların hesabını iktidarlar sandıkta verirler. Bağımsızlığımızın teminatı olan bu Gazi Meclis'i korumak hepimizin sorumluluğundadır. Bu Meclis'in saygınlığına gölge düşürecek işlerden kaçınmak milletimize karşı ahlaki görevimizdir. Başta Meclis'i kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hepinize saygılarımı sunuyorum. Yeni dönemin hayırlı olmasını dilerim."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından TBMM'nin açılış oturumunda ilk yemini geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz etti.

Yılmaz yemininin ardından, yemin etme işleminin nasıl gerçekleştirileceği konusunda uyarılarda bulundu.

MECLİS'İN İLK OTURUMUNDAN NOTLAR

Halkların Demokratik Partisi Eş Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli ile bazı HDP'li milletvekilleri İstiklal Marşı okunduktan sonra TBMM Genel Kurul Salonu'na girdi.

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin yemin etmesi devam ediyor. HDP Eş Başkanları ve milletvekilleri İstiklal Marşı okunduktan sonra TBMM Genel kurul Salonu'na girdi.