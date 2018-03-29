Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anına ait görüntü ortaya çıktı. Aydın pasaport kontrolünden geçerken görülüyor



Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın, Uruguay'a kaçmış, yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

İHA'nın haberine göre, Aydın'ın yurt dışına kaçışı ile ilgili görüntü ortayı çıktı. Görüntüde Aydın'ın Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport kontrolünden geçtiği görülüyor.

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