İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti genel merkezinde, yeni seçilen milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu üyeleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.
"Ben ve dava arkadaşlarım hem partimizin kuruluş süreci ve sonrasında karşılaştığımız engellerde güçlü millet ve devlet şiarından vazgeçmedik. Daha 7. ayımızda siyasetin ikiliği arasına sıkışmış siyasal iklimi değiştirdik. Demokrasimize nefes aldırdık. Parlamentoda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Millete verdiğimiz sözleri yerine getirme sözünü arkadaşlarımız beyan etmişlerdir. Daha etkin ve kararlı mücadele verme konusunda kararlıyız. İYİ Parti girdiği ilk seçimde merkez parti eksiğini gidermiştir."
"Tüm teşkilatımız ve bize düşen güvenilir ve çözücü bir parti olduğumuzu göstermektir. Kendilerini asla korkmadıkları, tüm engeller karşısında geri çekilmedikleri için teşekkür ediyorum. Gençler sokakta ve sosyal medyada elinden geleni yaptı. Onlara teşekkür ediyorum. Bugün artık İYİ Parti ve kadroları siyasetin orta noktasında yer almıştır. Giderek siyasette güçlü yerini alacaktır. Şunuda belirtmek isterim ki, çözüm, tespitler konusunda ortaya koyduğumuz her konuda haklı çıktık."
Muharrem İnce'nin diğer adaylar az oy aldı açıklamasına yanıt - "Sayın İnce CHP sistemi içinde yüzyıllık bir CHP yüzde 22 oy aldı. 50 yıllık bir MHP 11 oy aldı. AK Parti tüm imkanlarıyla yüzde 41 oy aldı. HDP yüzde 11 oy aldı. Emeklilerin emekli, gönüllülerin harçlıkları ile destek almayan İYİ Parti yüzde 10 oy aldı. İnce'nin bu sözlerine katılmıyorum."
YSK'nın önüne neden gitmedi? - "AA'ya Bakan Albayrak'ın talimat verdiği konusunda bir duyum aldığımı soru olarak sordum. O bir soruydu. Sorunun karşılığında ise 1 milyon TL'lik dava açıldı. Ne olacağını göreceğiz. YSK'nın önüne neden gitmedim? O gece İnce ve temsilcileri Erdoğan'ın kazandığını söylediler. Anamuhalefet Partisi ve adayı bunu söyleyince, ben gerilim olmasın diye gitmedim."
Seçim gecesi - "Ben o gece partimde 01.30'a kadar seçim sonuçlarını takip ettim. Başkanlık divanı üyelerimiz oradaydı. Ne bir telefon aldım, ne bir şey oldu. Öyle bir şeye kimse tevessül edemez. Geçmişim bugünümün teminatıdır."
Meclis'te grup başkanvekili kim olacak? - "Hepsi demokratik usullere göre olacak. Aldığımız her karar yetkili kurullarımızca tartışılarak alındı. Bir kere bile önemli bir kararı dayatmadım. Şu açıklama için bile arkadaşlarımdan görüş almayı bekledim. Dün yapamadık, tartışmalı il ve ilçeler için arkadaşlar çalışıyordu. Meclis'te toplantı tabi ki yapacağım."
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