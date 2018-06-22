İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Millet İttifakı Tutum Belgesi'nde parlamenter sisteme dönüş vurgusu bulunmamasına ilişkin, "Bu konuda, süreci kararlılıkla başlatan cumhurbaşkanı adayımız Meral Akşener’in değil, konunun diğer muhataplarının bilgisine başvurulmasının daha doğru olacağını düşünmekteyiz." ifadelerini kullandı.

CHP, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve İYİ Parti tarafından imzalanan "Millet İttifakı Tutum Belgesi" dün kamuoyuna açıklanmıştı.

İYİ Parti Sözcüsü Çıray, yaptığı yazılı açıklamada, seçim sonrası hazırlanacak yeni anayasanın takvimini belirlemek üzere toplanan komisyonca açıklanan "Millet İttifakı Tutum Belgesi"nde, "İyileştirilmiş Parlamenter Sistem" vurgusu yer almadığını, bu konuda partiye gelen sorular üzerine zorunlu bir açıklama yapma gereği duyulduğunu belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in "İyileştirilmiş Parlamenter Sistem"in gerçekleştirilmesi ve bir takvime bağlanması için Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanlarıyla görüşerek 24 Haziran öncesi, seçmene bir taahhütte bulunulması sürecini başlattığına işaret eden Çıray, şunları kaydetti:

"Ancak bu konuda çalışmak üzere kurulan komisyonca açıklanan metinde parlamenter sistem vurgusunun bulunmamasının, kamuoyunda ve seçmenlerimiz nezdinde kafa karışıklığına sebep olmaması için bu açıklamaya gerek duyulmuştur. Biz, İYİ Parti olarak ve cumhurbaşkanı adayımız ve Genel Başkanımız tarafından seçmenlerimize verdiğimiz sözün arkasında durmaktayız. 'İyileştirilmiş Parlamenter Sistem'e dönüş için kararlılığımız, bu süreçteki tüm kurumsal belgelerimizde partimizi bağlayıcı olarak bulunmaktadır. Komisyon görüşmelerinde de tavrımızı bu yönde koyduk.

Kamuoyuyla paylaşılan 'Millet İttifakı Tutum Belgesi'nde 'parlamenter sistem' vurgusunun bulunmaması konusu ile ilgili, süreci kararlılıkla başlatan cumhurbaşkanı adayımız Sayın Meral Akşener’in değil, konunun diğer muhataplarının bilgisine başvurulmasının daha doğru olacağını düşünmekteyiz."