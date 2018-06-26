Yangın, saat 14.00 sıralarında Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesinin çatısında meydana geldi. İddialara göre, çatıdan dumanlar yükseldiğini gören görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Beyoğlu, Beşiktaş ve Fatih İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan Beyoğlu İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, ekipler bir süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin çatısında meydana gelen yangının tadilat sırasında çıktığı iddia edildi. Yangının çıkış nedeninin itfaiye tarafından tutulacak raporla ortaya çıkacağı belirtilirken, ekiplerin yangınla ilgili çalışması sürüyor.





