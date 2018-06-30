Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran'da kaybolan ve dün cansız bedeni toprağa gömülü bulunan Eylül Yağlıkara'nın cenazesi, bugün defnedilecek.

Edinilen bilgiye göre, 8 yaşındaki Eylül'ün Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi devam ediyor.

Cenaze, otopsinin tamamlanmasının ardından Eylül'ün evinin bulunduğu Uzunbeyli Mahallesi'ne götürülecek.

Küçük kızın cenazesi, Uzunbeyli Mahallesi Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.

Öte yandan bugün Eylül için Uzunbeyli Mahallesi Camisi'nden sela okundu.

CİNAYET ZANLISI, ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILMIŞ

Eylül'ün cinayet zanlısı olarak tutuklanan Uğur Koçyiğit'in, küçük kızın kaybolduğu gün arama çalışmalarına katıldığı, akşam saatlerinde ise ailesini köyden ilçe merkezine gönderdiği öğrenildi.

Elektrik direği dikimi işleriyle uğraşan zanlı Koçyiğit'in, Eylül'ün cansız bedeninin bulunduğu yerde çalışma yaptığı, bölgeden geçen köylülerin selam verdiği zanlının şüpheli hareketlerde bulunduğu iddia edildi.

Koçyiğit'in, Yağlıkara ailesiyle iş ve dostluk ilişkisinin bulunduğu ifade edildi.

Eylül Yağlıkara, Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran'da kaybolmuş, yapılan aramalar sonucunda dün akşam saatlerinde cansız bedeni, bir elektrik direğinin dibinde toprağa gömülü bulunmuştu. Küçük kızın cenazesi, otopsi için dün gece Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÇALIK: ASLA CEZA İNDİRİMİ OLMAYACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Polatlı'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin, "Sıfır tolerans gösterilecek. Asla bunlarla ilgili olarak da ceza indirimi söz konusu olmayacaktır. AK Parti olarak da bunlarla ilgili mücadeleyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz." dedi. Çalık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedenine ulaşıldığını hatırlattı. Öncellikle küçük kızın ailesi ve Türk milletine başsağlığı dileyen Çalık, seçimden önce cinsel istismarla ilgili çok önemli düzenlemeler yaptıklarını belirtti. Çalık, bu düzenlemelerin çok ciddi yaptırımlar içerdiğini aktararak "Buna rağmen Eylül'le ilgili yaşadığımız vaka tüyler ürpertici bir vaka. İnşallah bununla ilgili yasal düzenleme bütün hassasiyetiyle devam edecek ve yerini bulacaktır." diye konuştu.

MİNİK EYLÜL'ÜN CANSIZ BEDENİNİN BULUNDUĞU YER BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ



LEYLA ARANIYOR



Ağrı'da bayram ziyareti için ailesiyle gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmalarının da sürdüğünü ifade eden Çalık, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Mutlaka bulunacak. Kaçırıldıysa kaçıranlar ya da Allah muhafaza başka bir şey yaşandıysa onlarla ilgili en ağır cezai müeyyide uygulanacaktır. Sıfır tolerans gösterilecek. Asla bunlarla ilgili olarak da ceza indirimi söz konusu olmayacaktır. AK Parti olarak da bunlarla ilgili mücadeleyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Canlıların hiçbirinde şiddet olmasın. Çocuklarımız bizim en korunaklı olması yerde, evinde, bahçesinde, köyünde olması gerekirken onlara saldıranları şiddetle kınıyoruz."