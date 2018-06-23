CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul Maltepe Mitingi'nde konuştu. İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni yönetim modelini eleştirerek, "Devlet yönetimini değiştirecekmiş. Yönetim şemasına bir bakın. Ortada güneş var, yanında yalakaları. Böyle bir devlet yönetimi yok. Burada ortak akıl yok. Arkadaş kampus dedirtmiyordu, külliyeci burada ofisçi olmuş. Paralel bir devlet kuruyor. Bu yapı hastalıklı bir yapıdır. Bu yapı tek adam yapısıdır. AB Bakanlığını kapatmış. Sen AB defterini kapattın mı? Hayvancılık yok, yani ne geleneksel üretim var ne gelecek ile planı var" dedi.

Muharrem İnce, İstanbul Maltepe Meydanı'ndaki mitingte konuştu. İnce'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Yarım ayrımcılığa son vereceğiz, yarın devletin parasını savurmaya son vereceğiz. 50 günde 107'nci miting. Şafak 1. Herkesi kucaklayan bir Cumhurbaşkanı. Sağcı solcu, AK Partili CHP'li yok. Hepinizin Cumhurbaşkanı. Aziz İstanbul sana Maltepe'den bir sahneden baktım, öyle güzel gözüküyorsun ki. Gelincik tarlası gibisin İstanbul. İzmir'de, Ankara'da muhteşemdin, ama İstanbul'da 5 milyonsun. Yahya Kemal bizim, Necip Fazıl bizim, Nazım Hikmet bizim. AVM ekonomisi değil, topraklarından bereket fışkıran, huzurlu bir Türkiye, mutlu bir Türkiye, barışmış bir Türkiye.

"BU İŞ OLDU"

107 miting yaparken meydanlardaki kardeşlerim, polislerimiz, jandarlamalarımız... Ramazan ayında 40 derece sıcakta meydanları dolduran sizler, gürültü kirliliği verdiğimiz, bebeklerini uyandırdığımız anneler... 50 günlük sürede meydanları temizleyen siz değerli milletimiz... Bugüne kadar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, hakkınızı helal edin diyorum. Yarın bütün valileri, bütün kaymakamları uyarıyorum, Türkiye'yi daha fazla rezil etmeyin. Sizler Türkiye'nin valisisiniz, Erdoğan'ın değil. TRT sen benim mitingimi versen ne olur, vermesen ne olur?

Bu iş oldu. Emin olun. Meydanlarda eyy diye bağıran bir cumhurbaşkanı değil, gelecekten söz eden bir cumhurbaşkanı. Uzay madenciliği diyen bir cumhurbaşkanı, sürücüsüz arabaları anlatan bir cumhurbaşkanı, kıraathane değil fabrika açacağım diyen bir cumhurbaşkanı. Kek diyen değil, iş, aş diyen bir cumhurbaşkanı.

100 GÜNDE NELER YAPACAĞIM

İlk 7 gün içerisinde 100 gün içerisinde bitireceklerim, 500 günde 5 yılda yapacaklarım; tek tek anlatıyorum.

48 saat içerisinde OHAL'i kaldıracağım, söz.

Merkez Bankası Başkanı ve yönetimi özerk olacak.

Terörle mücadele, PKK gibi, IŞİD gibi, FETÖ gibi... Amansız mücadele edeceğiz.

Hemen 100 gün içerisinde Suriye'ye büyükelçi atayacağım. Türkiye'de, bölgede, dünyada barış. Sorunların çözümü için ilk adımı atacağım. 4 milyon Suriyeli davulla zurnayla evine gidecek.

Spordan siyaseti arındıracağız. Takımların seçimlerine karışmayacağız. Futbol federasyonunu yönetmeyeceğiz. Pasoligi kaldıracağız.

Tarafsız yargı için ne gerekiyorsa yapacağım. Ekonominin düzelmesi için bağımsız bir yargı şarttır. Önce oradan başlayacağız.

100 gün içerisinde özel hayatın gizliliğine kimse dokunamayacak. Hiçbirinizin telefonu dinlenmeyecek. Başkanlarının telefonlarını dinleyip ortalıkta gezdirenler ancak sapık olabilir.

Askeri okullarda FETÖ'cü var diye, okulları kapattılar. Hakimlerin 3'te 1'i FETÖ'cü niye hukuk fakültelerini kapatmadınız. Askeri okullarını hemen açacağız.

Yalaka, yandaş medya. Hemen medyayla ilgili yasal düzenlemeler yapacağız.

Kaymakam, genel müdür olma, müsteşar olma. Objektif ölçüleri olacak. Kimsenin etnisitesine bakılmayacak. Kimsenin cinsiyetine bakılmayacak. Kadın-erkek bakılmayacak. Başörtülü kardeşim, sen bu yalancılara bakma. Kendileri afiş yaptırıyor, altına CHP yazıyor. Bunlar ahlaksız, namussuz, şerefsiz. Sana söz, başörtüsünü istediğin yerde yok. Benim böyle bir sorunum yok.

Polislere, hemşirelere, din görevlilerine 3600 göstergeyi vereceğim.

Devlet banklarını sektörel bazda yeniden yapılandıracağız.

Avrupa'daki başkentleri gezeceğim. AB ile ilgili müzakereleri hızlandıracağız.

Üniversiteleri böldü. Milleti böldü, şehitleri böldü, gönülleri böldü, üniversiteleri de böldü. Bölünen üniversiteleri hemen birleştireceğim.

Çiftçiye mazot 3 TL olacak, asgari ücret 2 bin 200 TL olacak. En düşük emekli maaşı bin 500 TL olacak, fındık 15 TL olacak.

Bugün Maltepe'de Süleymaniye'nin ruhunu hissediyorum.

100 gün içerisinde cemevlerinin hukuki statüsünü tamamlayacağız.

100 gün içerisinde yerel yönetimleri güçlendireceğiz.

Denizli'de, Bursa'da ve İstanbul'da moda-tekstil-tasarım akademisi kuracağız.

Aile sigoratasını 100 güç içerisinde devreye alacağız.

Engelliler için yaşam merkezi kuracağız.

Türksat'a sabotaj bilgisi geldi. Erdoğan yapma böyle. 2 dakika delikanlı ol öyle git. Gitmenin de bir şerefi var. Giderken doğru düzgün git.

ERDOĞAN SEÇİLİRSE, İNCE KAZANIRSA...

Yarın akşam Recep Tayyip Erdoğan seçilirse, piyasalarda panik artacak, faiz yükselecek, dolar yükselecek, euro yükselecek. Beton ekonomisi devam edecek. Suriyeliler gelmeye devam edecek. Devlette şatafat devam edecek. Telefonlarınız dinlenmeye devam edecek. Korku düzeni devam edecek. Kindar nesiller yetişecek.

İnce kazanırsa üretim artacak, dolar düşecek, faizler inecek, euro inecek. Beyin göçü duracak, bağımsız mahkemeler gelecek, tencerelere et girecek. 100 gün içerisinde uyuşturucunun kökünü kazıyacağım. İnce kazanırsa, AK Partili kardeşim, CHP'li kardeşim, MHP'li kardeşim, HDP'li kardeşim, İYİ Partili kardeşim, 81 milyon, Saadet Partili, Demokrat Partili kardeşim kazanacak. Türkiye kazanacak.

Şu anda 5 milyon insan Maltepe'de ama hiçbir televizyon kanalı canlı yayın veremiyor. Ahlaksızlığın böylesi, dünyaya örnek olsun. Bunları bugün bu canlı yayını engelleyenleri canlı yayında yargılayacağız. Bağımsız yargıya göndereceğiz. Bu ahlaksızlık. Ne yaparsan yap sonuç değişmeyecek. Yarın oy pusulası bedava, mühür bedava, mürekkep bedava. Alacaksın mührü, basacaksın kurtulacaksın.

24 senedir İstanbul'u yönetiyor. 16 senedir Türkiye'yi yönetiyor. Erdoğan kendisinden önceki projeleri devam ettirmiştir. Ben de yarım kalan işleri devam ettiririm. Marmaray'ın ilk imzasını atan MHP'li bakandır.

136 yıllık bir kurum var. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı. 5 gün süren var, seni sokağa atıyorum diyor. Ankara'da 1100 odalı sarayı var. Huber, Beylerbeyi, Yıldız Sarayı onun. Sarayperest doymuyor. Ne istiyorsun o öğrencilerden? Allah'ın izni milletin isteğiyle Cumhurbaşkanı olunca Ankara'daki sarayı bilim merkezi yapıp öğrencilere vereceğim. Sarayları kültür sanat faaliyetleri için öğrencilere vereceğim. Yazlık sarayı engelli kardeşlerime vereceğim.

Millet Bahçesi kuracakmış. Ali Sami Yen'in yerine ne kurdun? Millet Bahçesi yapacakmış, sen en büyük Millet Bahçesi Atatürk Orman Çiftliği'ne saray yaptın, kim inanır sana? Erdoğan ile aramızdaki fark ne biliyor musunuz? Erdoğan, kupon arazi ve rezindans müdür, ben imar sorunu olanların abisi olacağım.

İstanbul'u 5 yıl içerisinde 20 milyon turist 25 milyar dolar getiren turizm merkezi yapacağız. Gastronomi, kültür sanat turizmini canlandıracağız. İstanbul'un kimliğini, estetiğini bozdular, katlettiler. İstanbul'u ucuz turizm şehri yaptılar.

DEVLET YÖNETİM ŞEMASI

Devlet yönetimini değiştirecekmiş. Yönetim şemasına bir bakın. Ortada güneş var, yanında yalakaları. Böyle bir devlet yönetimi yok. Burada ortak akıl yok. Arkadaş kampus dedirtmiyordu, külliyeci burada ofisçi olmuş. Paralel bir devlet kuruyor. Bu yapı hastalıklı bir yapıdır. Bu yapı tek adam yapısıdır. AB Bakanlığını kapatmış. Sen AB defterini kapattın mı? Hayvancılık yok, yani ne geleneksel üretim var ne gelecek ile planı var.

Demirel köprü yaptı, köprüden Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan bedava, Erdoğan'ınkinden parayla geçiyoruz. Erdoğan'ın yaptığı köprüde hırsızlık var. Esenler'den kalkan otobüse zorunlu tutuyorsun, kamyona zorunlu tutuyorsun. Ben geçerim, benim derdim otobüsçü, kamyoncu. Onlar nasıl geçsin.

Şehir hastaneleri diyor ya; hasta olmaya mecbursun. Parası olan hastaneye gitsin diyecek. Parası olan yaşasın diyebilirdi. Erdoğan'dan farkım ne olacak? Bir, kalite getireceğim. Türkiye'de hergün fakirleşiyorsun. Faiz artıyorsa memleket kötü yönetiliyor demektir. Her gün cebinden para alınıyor demektir. Faizleri indireceğiz. Emekli cumhurbaşkanı maaşlarına da zam yapacağız.

50 gün boyunca, her gittiğim yerde Erdoğan'a seslendim. Erdoğan gel bir televizyon kanalına ekonomi tartışalım dedim, gelemedi. Lidermiş, çakma lider.

İstanbul'da 5 milyon, Ankara'da 2 milyon, İzmir'de 3 milyon vatandaşıma seslendim. TRT bunlardan bir saniye bile vermedi. Şimdi bu TRT'ye ne yapmalıyım? Satalım mı bu TRT'yi? Anayasa'da TRT'nin bağımsız olacağı yazar. TRT Genel Müdürü'nü bağımsız yargıyı oluşturduktan sonra yargıya göndereceğiz.

Bu seçim eskinin son seçimi, yeninin ilk seçimi. Ustaya bakın, soğan doları geçmiş, marifetini gör.

Bu Erdoğan memlekette OHAL ilan ediyor, ben de size 36 saat sonra kaldırılmak üzere seferberlik ilan ediyorum. Islak imzalı tutanakları aldıktan sonra seçim kurullarının önüne gideceksiniz. Ben yarın Yalova'da oyumu kullanıp doğru YSK'nın önüne gideceğim. Bu memleket sahipsiz değil. Demirel 6 kere nasıl gittiyse sen de öyle gideceksin. Milletin isteğiyle bu işi başardık.

Canlı yayınları kestiriyorsan, Erdoğan, sen bitmişsin.

Geçenlerde Yenikapı'ya bitmiş, tükenmiş bir siyasetçi desteğe gelmiş. Devletin bekaası için gelmiş. Acaba oğlanın kredisi için gelmiş olabilir misin? Kuru sabitleyip kur farkını bankaya yıkmış olabilir misin?

50 gün içinde gidemediğim vilayetler var. 68 vilayete gidebildim. Gidemediklerimden özür diliyorum ama onlara Cumhurbaşkanı olarak gideceğim. Cumhurbaşkanı olarak ilk Erzurum'a gideceğim. Sizler bu kampanya içerisinde meydanları dolduranlar, umutlarınızı yeniden tazeleyin, yarın bambaşka bir gün olacak.

Çok teşekkür ediyorum İstanbul, bu işi başardık Allah'ın izniyle.

ERKEN SAATTE ALAN DOLMAYA BAŞLADI

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, 24 Haziran seçimi kampanyası kapsamındaki son mitingi için Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'na girişler başladı.

Muharrem İnce'nin, 51 günlük seçim maratonunun 107. ve son mitinginin yapılacağı Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'ndaki hazırlıklar tamamlandı.

Oluşturulan kontrol noktalarından alana girişler sağlanırken, alana 80 metre genişliğinde, 20 metre derinliğinde platform kuruldu, birçok bölgeye LED ekranlar ve ses sistemleri yerleştirildi.

Gazeteciler için 40 metre uzunluğunda iki ayrı bölümden oluşan basın tribünü hazırlandı. Basın platformunda canlı yayınlar için mini stüdyo alanları kuruldu. Canlı yayın araçları basın platformunun hemen arkasındaki alana yerleştirildi.

Mitinge, yaklaşık 400 yerli ve yabancı basın mensubu akredite oldu.

Alan çevresinde iki bebek çadırı ile yaşlı ve hastaların dinlenebilmesi için bir çadır oluşturuldu. Ayrıca, alan çevresinde 6 ambulans hazır bekletiliyor.

Miting alanına giriş kapılarına yakın yerlerde bayrak ve şapka dağıtımı yapılıyor. Alanın çevresinde dağıtıma hazır yaklaşık 1 milyon su bulunduruluyor.

MALTEPE'YE BÖYLE GELDİLER

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin saat 13.00'teki Maltepe mitingi için vatandaşlar gemilerle miting alanına geldi. Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın haberine göre, Avcılar İDO iskelesinden sabah 08.30 itibariyle binlerce seçmeni taşıyan gemiler Maltepe'ye geldi. Eski CHP İstanbul Milletvekili adayı Çetin Çapan, "Esenyurt'tan gelen vatandaşlarımız için gemi tuttuk. Şunu bir kez daha gördük ki vatandaşlardaki İnce sevgisi anketleri yalanlıyor" dedi.

YAĞMUR SÜRPRİZİ

İstanbul'un çeşitli semtlerinden deniz ve karayolu ile miting alanına gelenler, arama noktalarından sonra içeri alınıyor. Mitinge gelenlerin Türk bayrakları ile Atatürk ve Muharrem İnce'nin fotoğraflarını taşıdıkları görüldü. Farklı takım formaları giyerek alana gelenler dikkat çekiyor. Miting nedeni ile Maltepe Sahil yolu kısmen trafiğe kapalı durumda. Öğle saatlerinde aniden başlayan yağmur nedeniyle alana gelenler ıslanmaktan kurtulamadı. Hazırlıklı gelenler şemsiyelerini açarken bazıları ise pankart ve afişlerin altına sığındı.