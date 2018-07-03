CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 26. Dönem Milletvekilliğini devretti. Muharrem İnce kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı. İnce Kılıçdaroğlu görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kendisi isterse, olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini, böyle bir teklifte bulundum. 'Evet' ya da 'Hayır' demedi. Kılıçdaroğlu teklifime 'hayır' derse örgüt kendisi çözer" dedi.

İnce şu ifadeleri kullandı:

"Olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini söyledim. Kılıçdaroğlu'ndan bana bir teklif gelmedi ama benden bir teklif gitti. Gizlim saklım yok. Genel başkana büyük bir devlet adamlığı yaptığını, kendisine rakip olmuş birini aday yaparak müthiş, milletin gönlünde taht kurduğunu, bunun devam etmesi gerektiğini, kendisi ile bir rekabet içinde olmak istemediğimi, ama milletin de bir umudu var bunu kaybetmememiz gerektiğini, kendisi isterse, olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini, böyle bir teklifte bulundum. 'Evet' ya da 'Hayır' demedi. Kılıçdaroğlu teklifime 'hayır' derse örgüt kendisi çözer"

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin açıklamalarına jet hızında yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, "Özel bir yemekti, bağlamından koparmak siyasi bir nezaketsizlik" şeklinde konuştu.

TEZCAN: GÜNDEMİMİZDE YOK

Öte yandan CHP Sözcüsü Tezcan'dan da bir açıklama geldi. Tezcan, "Olağanüstü kurultay gündemimizde yok" dedi.

CHP'DE OLAĞANÜSTÜ MYK

CHP'de sıcak saatler yaşanıyor. Olağanüstü MYK kararı alındı. MYK toplantısı Perşembe günü 11.00'da yapılacak.

NELER YAŞANDI?

Muharrem İnce dün akşam 19.00'da Ankara'da Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti. İnce ile Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası ilk yüz yüze görüşmesinin ardından basına açıklama yapılmamıştı.

Seçimin ardından Muharrem İnce'nin, CHP'den daha yüsek oy alması kurultay tartışmalarını gündeme getirmişti. Kılıçdaroğlu ve İnce kurultay tartışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunmuş, İnce, "Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyamayacaksınız" demişti. Kılıçdaroğlu ise, kurultay olmayacağını, yerel seçimlere odaklandıklarını açıklamıştı.

Muharrem İnce, seçimin ardından düzenlediği basın toplantısında yüzde 30 barajını 41 yıl sonra aştıklarına vurgu yapmış, "Önümüzden yürü derlerse yürürüm" diye konuşmuştu.

Partinin etkili isimlerinden Altan Öymen ile Murat Karayalçın seçim sonrası Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti.