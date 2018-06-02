CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim mitingine katılan ve alkışlayan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’i sert bir dille eleştirdi. İnce, “O generalin apoletlerini sökeceğim” dedi.

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bursa mitingi sonrasında Yalova’ya gelerek geceyi baba ocağı Elmalık Köyü’nde geçirdi. İnce sabah ise Nevşehir mitingine katılmak üzere köyden ayrıldı. Kısa bir süreliğine de olsa Yalova’da vatandaşlarla selamlaşmak için aracından inen İnce, esnaflarla ve vatandaşlarla sohbet etti.

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’da gerçekleştirdiği seçim mitingine katılan ve konuşmasını alkışlayan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'e tepki gösterdi. İnce, “Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir general bir siyasi parti başkanının konuşmasında; o konuşmada vatan demiyor, bayrak demiyor, millet demiyor. O konuşmada beni eleştiriyor. Beni eleştirdiği yerde general Erdoğan’ı alkışlıyor. 30 Ağustos’ta ilk emekli edeceğim general o general. Onun apoletlerini sökeceğim. Türk ordusunun generali misin, AK Parti’nin il başkanı mısın? Herkes haddini bilecek. Herkes kurallara uyacak. Herkes anayasaya yasaya uyacak. Bir general öyle bir şey yapamaz. Yaptırmayacağım. Göreceksiniz, 30 Ağustos’ta onu emekli edeceğiz. Apoletlerini sökeceğim onun" dedi.

"GÖSTER KURTUL"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diploması konusunda da konuşan İnce, “Diplomanın olmaması ayıp bir şey değil. Bu ülkede herkesin üniversite diploması olacak diye bir kural yok. Üniversite diplomasının olmaması ayıp değildir. Şartlar öyledir, okuyamamıştır. Diploma konusunda yalan söylemek ayıptır. Yani diploması var gibi davranmak ayıptır. Yoksa pek çok insanın üniversite diploması yok. Birincisi bu. İkincisi üniversite diplomasını ben istemiyorum, anayasa istiyor. Anayasa diyor ki 4 yıllık üniversite mezunu olamazsan 40 yaşında değilsen cumhurbaşkanı olamazsın. Yani siz şimdi 39 yaşında birini cumhurbaşkanı seçebilir misiniz? Seçemezsiniz. Anayasa 40 yaşını geçecek diyor. 4 yıllık üniversite mezunu olmayan birini de cumhurbaşkanı seçemezsiniz. Onun için birincisi ben istemiyorum, anayasa istiyor. İkincisi devlet çökmüş devlet. YSK, siz kimsiniz oradaki hakimler? Anayasa diyor ki diploma. YSK’nın üyeleri de diplomayı soracak. Sana bir soru sorayım? Doktora gittin ameliyat olacaksın. Sordun doktora nereden mezunsun? 'Cerrahpaşa' dedi. 'Görebilir miyim diplomanı' dedin. Kıvırdı doktor ‘yok’ dedi. Ameliyat olur musun? Ameliyat olmazsın. Cumhurbaşkanına da diploma sormak hakkımızdır. Herkesin hakkıdır. Anayasa soruyorsa bunu, yani milletin de sorması lazım. Göster kurtul kardeşim” dedi.

"MELİH YARALI BİR KUŞ"

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in yaptırdığı Cumhurbaşkanlığı seçim anketi konusuna da değinen İnce, “4 Mayıs’ta adaylığım açıklandıktan sonra bir daha Yalova’ya gelemedim. Akşam ilk kez geldim dün Bursa mitinginden sonra. Melih yaralı bir kuş. Yaralı kuşa vurmam ben. Düşene vurmam, bizim geleneğimiz öyle. Melih zaten zavallı. Belediye başkanlığından olmuş. Şimdi bir de hala yaranma peşinde. Benim muhatabım değil” diye konuştu.

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