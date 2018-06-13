CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Ordu'da vatandaşlara seslendi. İnce, Cumhuriyetin Karadeniz'e bir borcu var diyerek vaadini açıkladı, "Samsun-Sarp Demiryolu. Cumhurbaşkanı seçilince Cumhuriyetin borcunu kapatacağım." dedi.
İnce'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:
"2.5 MİLYON SURİYELİ DAHA GELEBİLİR"
"İnce, "Ben fabrika diyorum, sen kıraathane diyorsun. Ben aş diyorum, iş diyorum. Mutfaktaki enflasyon yüzde 30 olmuş. Batıyoruz. Bugün BM açıkladı, 2,5 milyon Suriyeli daha Türkiye'ye gelebilir diyor.Bakınız 4 milyon Suriyeliye 40 milyar dolar harcadık. Erdoğan bu seçimi bir daha kazanırsa yandık. Dolar 8-10 lira olur, 2.5 milyon Suriyeli daha gelir. Karanlık günler bekler Türkiye'yi. Bu karanlık günlerden çıkabilmek için yorgun bir adama değil, taze kana ihtiyaç var. Bakın faizle kavga etti mi, etti. Faiz yükseldi. Dolarla kavga etti dolar yükseldi. İnce ile kavga etti mi, etti. İnce de yükseldi. Kiminle kavga ettiyse o yükseldi. Dün Muğla'daydım. Bugün Ordu'dayım. Beyefendinin sarayları yetmiyor, Marmaris'te 300 odalı saray yaptırıyor. Milyarlar akıyor. O yazlık sarayı engellilere tahsis edeceğim. Sözüm sözdür."
"VAKİT JUBİLE VAKTİ"
"Meydanlarda ne diyor; vakit Türkiye vakti diyor. Vakit jubile vakti, vakit doldu. İnce ile Erdoğan arasındaki fark. Erdoğan sen kemer sıkacaksın diyor, ben de kemeri devlet sıkacak diyorum. 2.5 milyar saraya vermeyeceğim, 300 araçla gezmeyeceğim. 3 bin korumayla gezmeyeceğim. 40 milyar Suriyelilere vermeyeceğim."
"ÇIK KARŞIMA İSRAİL POLİTİKASINI TARTIŞALIM"
"Dış politikada kavga etmediği insan yok. Herkesle kavgalıyız. Hepsinin bedelini ödedik. Rusya ile kavga ettik, turizm çöktü. Domatesleri almadılar tarım çöktü. Hollanda ile kavga etti, Petrol Ofisi'ni Hollandalılara sattı. Bana diyor ki, Bay Muharrem, İsrail politikanı açıkla diyor. Önce bay bay Recep'in politikasını seyredelim. Önce diyor ki, ben BOP'un eş başkanıyım. Sonra bunu kim söylediyse alçaktır diyor. Sen söyledin. Mavi Marmara'daki vatandaşlara bana mı sordunuz diyor, İsrail'e yaranmak için. Erdoğan, Trabzon'dasın sana soruyorum. İsrail ile gizli antlaşma imzalandın mı, yalan söyleme imzaladın. İsrail'den tohum alıyor musun, yalan söyleme alıyorsun. Bizim köyde koftiden iş yapıyor derler, bırak bu işleri. İsrail politikasını tartışmak için televizyonda çık karşıma, neden korkuyorsun? Sen korkak mısın? Sizce gelir mi? Bence gelecek gibi. Cumhurbaşkanı olunca 48 saatte OHAL'i kaldıracağız. Bu seçimi kadınlar ve gençlerle alacağız. Öncelikle onların sorunları ile ilgileneceğiz. O her mahalleye kıraathane açacak ya, ben de her mahalleye kreş açacağım. Çocuk kreşe, kadın işe sloganımız bu."
" 'BİR KIRAATHANE BENİ KURTARIR' DİYOR"
"Bakın Türkiye yoksullaşıyor. Neden? Bir soyuluyor, iki kaynaklarını doğru kullanamıyor. Türkiye'nin yaş ortalaması 29. Bu bizim şansımızdır, bu çocukları iyi eğiteceğiz. Her yıl 10 bin doktora öğrencisini Avrupa'ya göndereceğiz. Türkiye'nin markası yok. BMW'si, Mercedes'i yok. Üniversiteliler sizlerle marka üreteceğiz, birlikte yapacağız. Erdoğan her gün bir televizyonda ya, ben öyle sık televizyonlara çıkmayacağım. Çıkınca da Ordu Üniversitesi gençleri gelsin, onlarla tartışalım. Bir akşam portakal, bir akşam fındıkçılarla, bir akşam öğretmenlerle çıkacağım. Çanak soru yok, korkmadan soracak. Türkiye'den güvensizlik ve korku sorununu atacağız. Benim en büyük projem huzur, mutluluk. Projemiz 3B. Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz. Türkiye geleceğe umutla bakanların ülkesi olacak. Neşe dolu bakacağız geleceğe. Her şeyi böldü. Milleti, üniversiteleri, şehitleri, gönülleri böldü. Doktorlar bizde tükenmişlik sendromu var, hastalarla ilgilenmek gelmiyor içimizden diyor. Sizin sorunlarınızı biliyorum, daha mutlu olacaksınız.Ben bir çivi bir nalı kurtarır. Bir nal bir atı, bir at bir yiğidi kurtarır diyorum. Erdoğan diyor ki, bir buzdolabı bir evi, bir ev bir keki, bir kek bir kıraathane seçimde beni kurtarır diyor. Öyle mi diyor?"
"CUMHURİYETİN BORCUNU ÖDEYECEĞİM"
"Cumhuriyetin Karadeniz'e bir borcu var. Samsun-Sarp Demiryolu. Cumhurbaşkanı seçilince Cumhuriyetin borcunu kapatacağım."
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