Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret edecek. Görüşme 17.30'da başlayacak.

Muharrem İnce, Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirdiği mitingde bütün cumhurbaşkanı adaylarından randevu isteyeceğini dile getirmişti.

İnce'nin ilk görüşmesi Karamollaoğlu ile olacak. Karamollaoğlu'nun adaylık için gerekli 100 bin imzayı aştığı 135 bin rakamına ulaştığı belirtiliyor.

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