CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "81 milyonu kucaklamak için yollara düştüm. Bak, altı ok yok burada Türk bayrağı var çünkü Allahın izni milletin isteğiyle cumhurbaşkanı seçildiğimde sadece CHP'lilerin değil, AK Parti'li kardeşlerimin de cumhurbaşkanı olacağım." dedi.
İnce, Manisa'da Kırkağaç Tarihi Çam Festivali'nde yaptığı konuşmada, projesinin "huzur" olduğunu belirterek, miting için Edirne'den Hakkari'ye gittiğini, Türk bayraklarıyla miting yaptığını ifade etti.
"81 milyonu kucaklamak için yollara düştüm." diyen Muharrem İnce, sözlerini şöyle devam etti:
"Bak, altı ok yok burada Türk bayrağı var çünkü Allah'ın izni milletin isteğiyle cumhurbaşkanı seçildiğimde sadece CHP'lilerin değil, AK Parti'li kardeşlerimin de cumhurbaşkanı olacağım. Onun projesi Kanal İstanbul'da benim projem huzur, huzur. Huzur gelecek bu memlekete. 3B, bir barışacağız, iki büyüyeceğiz, ekonomimiz büyüyecek, üç bölüşeceğiz. Edirne'den Hakkari'ye gittim. Hakkari'de İzmir marşıyla Türk bayraklarıyla miting yaptım. Hiçbir siyasi parti başkanını ayırmadım. Hepsine gittim, başarılar diledim."
Konuşmasında "Ekonominin alarm verdiğini" savunan İnce, gelişmiş ülkelerde enflasyonun yüzde 3, Türkiye'de ise yüzde 11 olduğunu aktardı.
"KAVGA ETMEK İSTEMİYORUM, PROJE ANLATMAK İSTİYORUM"
AA'nın haberine göre; Muharrem İnce, milletin evlatları için çalışacağını, onlara bir öğretmen olarak hizmet edeceğini vurgulayarak, "Bağıran çağıran bir cumhurbaşkanı olmayacağım. Sizin çocuklarınız okullarda iyi eğitim alacak, CHPlilerin çocukları ayrı okullara gitmiyor, bu devletin okullarında çocuklarımız beraber okuyor. Eğitimi düzelttiğimizde AK Parti'lilerin çocukları da iyi okullarda okuyacak. Kavga etmek istemiyorum, proje anlatmak istiyorum, geleceği anlatmak istiyorum. Çocuklarınızı iyi eğitmek istiyorum. Çocuklarınıza iş bulmak istiyorum. Mazotu deponuza doldurun istiyorum. Ne yapacağımı anlatacağım meydanlarda." diye konuştu.
Fransa'daki İslam dini ve Kur'an-ı Kerim'le ilgili yayımlanan bildiri hakkında da değerlendirmelerde bulunan İnce, "Sen Türkiye'ye yapılacak bir saldırıya 81 milyon olarak cevap vermek istiyorsan, önce cumhurbaşkanı olarak birleştirici olacaksın. Ben hepinizi kucaklıyorum." dedi.
SOMA'DA MADEN ŞEHİTLİĞİNİ ZİYARET ETTİ
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kırkağaç'tan sonra Soma'ya geçti. 301 madencinin ölümünün 4'üncü yıldönümünde madenci şehitliğini ziyaret eden İnce, burada dua etti, mezarlara karanfil bıraktı. İnce, daha sonra Eti Linyit İşletmeleri önüne geçti ve burada çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katıldığı korteje katıldı. Beş Yol Meydanı'ndaki madenci anıtına çiçek bırakan, kasket takan Muharrem İnce, mitingin yapılacağı alana kadar madenci aileleriyle birlikte yürüdü.
'O TEKME ATANDAN HESAP SORMAZSAM NAMERDİM'
DHA'nın haberine göre; mitingde vatandaşlara seslenen Muharrem İnce, "Bugün Türkiye'nin yas günü, acınızı paylaşmak için geldim. Maden şehitlerimizin eşleri, bazılarının oğlu oradaydı, bazılarının da eşi oradaydı. Şunu söyleyeyim; 4 Mayıs'tan beri Türkiye'yi barıştırmak için, bir arada tutmak için çaba gösteriyorum. Asla intikam peşinde, rövanş peşinde değilim, ama bir şey hariç, o tekme atma olayı var ya o tekme. O benim ciğerime oturmuştu. O tekme yiyen çocuğa burada iş vermediler. O tekme atandan hesap sormazsam, namerdim" dedi.
'BÜTÜN ANNELERİN GÖZYAŞINI DİNDİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Anneler Günü'nde bugün çok hoşuma giden söz oldu. 'Bir evde anne varsa, önce bayat ekmek yenir tasarruf için. Bir evde anne yoksa, taze ekmek bile bayat gelir insana'. Bütün annelerin gözyaşını dindirmek için acılarına ortak olmak için var gücümüzle çalışacağız. 3 yıldır davalar sürüyor. Hala sonuçlanmamış, hala tazminatlar ödenmemiş yazıktır, günahtır. Her şeye para buluyorsunuz da Soma'ya mı bulamıyorsunuz? Size söz. Bu ülkede barışık olacağız, ekonomik olarak büyüyeceğiz ve adil olarak bölüşeceğiz. Meydanlarda görüyorum, bu iş tamam aslında" şeklinde konuştu.
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