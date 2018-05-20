Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Adana'nın Ceyhan ilçesinde traktörle saman balyası topladı.

Osmaniye ve Adana'da miting yapmak üzere kente gelen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce, bir dizi ziyaretlerde bulundu.



Osmaniye'de miting alanına giderken yol kenarındaki tarlada saman balyası toplayan çiftçileri gören Muharrem İnce, seçim otobüsünü durdurarak tarlaya indi.

İHA'nın haberine göre; vatandaşlarla burada bir süre sohbet eden İnce, daha sonra traktöre binip saman balyası topladı.

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