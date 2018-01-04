CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, İçişleri Bakanlığı tarafından CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi.
Tezcan, yaptığı açıklamada, "Türkiye'de hukuk, adalet kalmadı. Belediye başkanımız yasal yollara müracat edecek. Hükümet kumpasıdır" dedi.
MURAT HAZİNEDAR'DAN AÇIKLAMA
CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi: ''Benim evladım Türkiye'nin en iyi okullarında okudu. O benim evladıma yurt dışında okuma imkanı bile vermedi. Hakkımda belediye başkanlığım sıfatıyla ilgili açılmış tek bir dava bulunmamaktadır. 1 Aralık tarihinde belediyemize 16 müfettiş ve teftiş görevlisi gönderildi, 16 teftiş görevlisi tek bir şey bulamadı. Sonuç itibariyle, biz abdestinden şüphesi olmayan insanlarız. Hak doğrunun yanındadır. Kemal Kılıçdaroğlu'na, il örgütümüze, Beşiktaş halkına teşekkür ediyorum.'' dedi.
BÜLENT TEZCAN'DAN BASIN AÇIKLAMASI
CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan yaptığı basın açıklamasında, ''Başlattıkları bu kumpasın bir adımını daha attılar. Sayın Murat Hazinedar haksız şekilde görevden uzaklaştırıldı. Kendi belediye başkanlarına 'istifa et ya da mahkeme' demiştir. Sonra da bize dönüp bu kirli pazarlığı, bize tavsiye ederek siz de yapın yoksa bunlarla ilgili yasal işlem yapılacak demiştir. Biz bu pazarlığın parçası olmayacağız dedik. Ancak bizim belediyelerimizde aradıklarını bulamayanlar, gerekçe yaratma peşine düşmüştür. 1 Aralık yazılı tarihte İçişleri Bakanlığı, ''Ben Beşiktaş Belediye Başkanı'nı görevden alacağım ama gerekçe yok diyor.'' Beşiktaş Belediyesi'ne müfettiş ordusu gönderiyorlar ama yine bulamıyorlar. Milli irade gaspıdır.'' ifadelerini kullandı.
Tezcan sözlerine şöyle devam etti:
''Bugün Beşiktaş'a yönelik muamele, Beşiktaş halkına müdahaledir. Bu kampanya, daha önce FETÖ döneminde yapılan uygulamalar aynı şekilde devam edilmiştir. İftiralar kamuoyuna paylaşılıyor, ardından belediye başkanları haksız şekilde görevden alınıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybedeceğini anlayan hükümet kumpas kurmuştur. Bu hesap tutmayacaktır, başarılı olamayacaktır. Bu kumpascı hükümet yerel ve genel seçimlerde hak ettiği şamarı yiyecektir. Yarın genel başkanımız İstanbul'a gidiyor. Beşiktaş'ı ziyaret edecek. Orada bu konuyu bu haksızlığı tüm dünyaya genel başkanın ağzından duyuracağız.'' dedi.
Bülent Tezcan ,19.00'da basın açıkalaması yapacağını duyurdu.
— CHP İstanbul (@CHP_istanbulil) January 4, 2018
CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNDEN AÇIKLAMA
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, Cumhuriyet Halk Partililer ve çok sayıda vatandaş, Beşiktaş Belediyesi önünde toplandı. Alana ilk gelen Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri, Sezgin Tanrıkulu ve Barış Yarkadaş basın açıklamasında bulundu.
Kararı eleştirdiğini belirten Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Görevden alma hukuk dışıdır. Hiçbir dayanağı yoktur. Açılan bir dava yoktur. 17 ay önce başlatılan bir soruşturma vardır. O soruşturma nedeniyle açılan bir dava yoktur. Belediye başkanımız 17 aydır mahkemeye ve savcılığa davet edilmemiştir" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Barış Yarkadaş ise, "Belediye başkanımız 17 aydır kendisiyle ilgili açılan soruşturma hakkında ifade veremiyor. Diyor ki, 'Eğer benim bir suçum varsa Çağlayan Adliyesi'ne geleyim ifademi vereyim.' O ifadenin neden alınmadığı bu gün ortaya çıktı" diye konuştu.
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