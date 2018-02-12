Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ABD Büyükelçiliği önündeki caddenin adının Zeytin Dalı olarak değiştirileceğini açıkladı. Tuna, değişiklik teklifinin bu akşam Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne başkanlık önergesi olarak sunulacağını duyurdu.

Tuna sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Büyükelçiği önünde bulunan Nevzat Tandoğan Caddesi'nin adını “Zeytin Dalı” olarak değiştirmek için gerekli teklifi imzaladık. Bu akşam Ankara Büyükşehir Meclisimize başkanlık önergesini sunacağız. Hayırlı olsun, aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

— Doç. Dr. Mustafa TUNA (@mustafatuna0606) February 12, 2018

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