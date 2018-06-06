NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye ve ABD'nin Münbiç'te yol haritasında anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

Washington'da görüşen ABD-Türkiye Dışişleri Bakanları Mike Pompeo ile Mevlüt Çavuşoğlu'nun onayladığı Münbiç yol haritasıyla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkiliden açıklama gelmiş, "Anlaşmaya göre yönetime müdahil olan YPG kadrosu çekilecek ve gidecek, yerlerine de her iki tarafın üzerinde mutabık kalacağı yerel halktan kişiler gelecek" diye konuşmuştu.

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