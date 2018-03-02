NATO, " Rusya'nın ittifak üyelerini tehdit eden açıklamaları kabul edilemez ve zarar vericidir. Tansiyonu hafifletmeye yardımcı olmaz" açıklamasında bulundu.

NATO sözcüsü Oana Lungescu, "Rusya'nın ittifak üyelerini tehdit eden açıklamaları kabul edilemez ve zarar vericidir. Tansiyonu hafifletmeye yardımcı olmaz. Biz yeni bir Soğuk Savaş ya da yeni bir silahlanma yarışı istemiyoruz. Tüm müttefik kuvvetleri, herkesin yararı için güven ve emniyetle kurulan anlaşmaları destekler." açıklamasında bulundu.

Putin dünyanın her yerini vurabilecek yeni bir kıtalararası nükleer füze ürettiklerini söylemiş, ABD, Rusya'ya "Biz hazırız" şeklinde yanıt vermişti.

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