Nevşehir uçhisar Kavşağında meydana gelen trafik kazas nda ilk belirlemelere göre beş kişi hayatını kaybederken dört kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nevşehir-Ürgüp karayolunun Uçhisar Kavşağı'nda sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen otomobil ile tali yoldan çıktığı iddia edilen kamyonet çarpıştı.

AA'nın haberine göre, kazada otomobilde bulunan 5 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 4 kişi ise Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza yapan kamyonete çarpmamak için fren yapan hafif ticari araç ile otomobil de olay yerinin yaklaşık 10 metre uzağında çarpıştı. Kazada her iki araçta hasar oluştu.

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