Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi ile ilgili davada karar

15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir ile ilgili davada karar verildi. Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın aktardığına göre mahkeme, 18 sanığın tamamını darbeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların tamamına Halisdemir’i öldürme suçundan ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Darbe suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 13 sanık yönünden duruşmadaki iyi halleri nedeniyle müebbet hapse çevrildi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Ömer Halisdemir’in eşi Hatice Halisdemir kararı gözyaşları içinde karşıladı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER