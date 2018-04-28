Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford ile telefonda görüştü.

Akar-Dunford görüşmesinde, bölgesel güvenlik sorunları ve bu kapsamda iki ülke arasındaki işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER