Edinilen bilgiye Viranşehir - Ceylanpınar karayolunun 5’nci kilometresinde Abdullah G. yönetimindeki otomobil karşı yönden gelen Abdulgani Ö. yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki otomobilde bulunan Abdullah, Muhammed Eymen, Halime G. ve Abdulgani Ö. olay yerinde yaşamlarını yitirirken 2 kişi ise ağır yaralandı.



İHA'nın haberine göre, ağır yaralı 2 kişi ise olay yerine gelen ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.



Kazada yaşamlarını yitirenlerin Ceylanpınar nüfusuna kayıtlı oldukları ve aynı ilçede ikamet ettikleri tespit edilince kazada yaşamını yitiren 4 kişinin cenazeleri Ceylanpınar’a getirilerek ilçe belediyesine ait aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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