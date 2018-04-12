Euroleague ile arasında sürekli sorun olan Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, şaşırtan bir karar aldı.
Dimitris Giannakopoulos, Panathinaikos'un artık Euroleague organizasyonunda mücadele etmeyeceğini ve Euroleague'den çekildiklerini duyurdu.
Hakkında Euroleague tarafından açılmış birçok soruşturma bulunan Giannakopoulos, Instagram hesabından ''The Euroleague Mafia'' görselini paylaşırken, bir de ''FIBA'' görseli paylaşıp ''Panathinaikos, ait olduğu yere dönüyor'' mesajı yayınladı.
Panathinaikos'un artık Euroleague organizasyonu yerine gelecek sezondan itibaren FIBA'nın organizasyonunda mücadele etmesi bekleniyor. Yunan devi Euroleague'de devam eden sezonu ise normal akışa göre tamamlayacak.
Panathinaikos ile Turkish Airlines EuroLeague arasında bir süredir devam eden anlaşmazlıklar çıkmaza girdi. Bir süredir kulüp sahibi Dimitris Giannakopoulos'un üst üste aldığı cezalar ve EuroLeague karşıtı söylemleri gündemi meşgul ediyordu. Bugün de Giannakopoulos ve diğer Panathinaikos yetkilileri EuroLeague CEO'sunun değişmesi yönünde teklif vermiş ancak bu teklif olumlu bir karşılık bulamamıştı. Bunun üzerine Dimitris Giannakopoulos toplantıyı terk etti.
Görüşmelerin çıkmaza girmesi neticesinde kulüp sahibi Dimitris Giannakopoulos, Panathinaikos'u EuroLeague'den çekme ve FIBA'ya geri dönme kararı aldı.
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