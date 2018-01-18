ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon Suriye’de "sınır güvenliği gücünün" kurulması üzerine çıkan tartışmalara ilişkin yaptığı açıklamada (PYD/PKK’nın paravanı) SDG’yi "çatışma gücünden" "istikrar sağlama gücüne" veya "alan kontrol gücüne" dönüştürmeye yönelik eğitimden geçirdiklerini söyledi.
Koalisyonun geçen hafta açıkça "Sınır Güvenlik Gücü" olarak açıkladığı, sayısının 30 bini bulacağını ve (PYD/PKK paravanı) SDG’nin liderliğinde eğitimlerin verileceğini ifade ettiği güçle ilgili Pentagon ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın son açıklamaları tartışmalara neden oldu.
ABD’nin Suriye’de PYD/PKK’nın kontrol ettiği alanlarda bir güç eğittiğinden mi yoksa sadece eğitilen gücün “Sınır Güvenlik Gücü” isminden mi vazgeçtiği tam net değilken Pentagon açıklamasını yayınlayan Pahon, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Suriye’de evlerine geri dönenler için yerel güvenliği sağlamak için tasarlanan bir eğitimin söz konusu olduğunu aktaran Pahon, “Suriye’de yerel güvenlik güçlerine verdiğimiz eğitim yanlış karakterize edildi” dedi.
AA'nın haberine göre; Pahon şöyle devam etti:
"Bu (eğitim) aynı zamanda, DEAŞ’ın sonu gelmişken ve DEAŞ dağılmaya başlamışken DEAŞ teröristlerinin dışarı kaçmasını engellemeyi amaçlıyor. Bu anlatıldığı gibi bir ordu veya karakterize edildiği gibi bir sınır muhafız gücü değil."
ALAN KONTROL GÜCÜ
Eğitimin devam ettiğini ancak sayı veremeyeceğini ifade eden Pahon gerek Pentagon’un dünkü açıklaması gerekse Tillerson’un açıklamasının Koalisyon Sözcüsü Albay Ryan Dillon’ın yaptığı açıklama ile ters düştüğüne yönelik bir soruyu ise geçiştirmeye çalıştı.
Söz konusu gücü polis gücü olarak tanımlayıp tanımlamayacağına yönelik bir soruya ise Pahon “Polis gücü olarak karakterize etmek istemem ama bu bir tür güvenlik ve istikrar gücü ya da bir tür alan kontrol gücüdür” dedi.
"Alan kontrol gücünden” kastının geniş bir alanı tutmak şeklinde olmadığını savunan Pahon söz konusu kontrol gücünü “bireysel güçlerin küçük alanları koruması" olarak nitelendirdi.
Pahon şu ifadelere yer verdi:
"DEAŞ bitiyor ve bir sonraki adıma yönelik geleceğe bakıyoruz. Bizi bir sonraki adıma yani istikrara götürmek için eğitim veriyoruz. Bunu tam olarak karakterize etmek için erken çünkü daha çatışmalar devam ediyor. Bu geçişe başladık sayılır ancak çatışmalar devam ediyor ve bu hala bir çatışma operasyonudur. Çatışma güçleri boşa çıktıklarında çatışma eğitiminden güvenlik ve istikrar eğitimine yönelik bir değişim olacak."
Tüm amaçlarının DEAŞ’ın çıkarıldıkları alanlara geri içeri girmesini engellemek olduğunu iddia eden Pahon söz konusu güçle ilgili Türkiye’nin sunduğu kaygıları da anladıklarını söyledi.
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