15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara’nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 328 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme 27 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 20 sanığa müebbet, 217 sanığa ise 20 yıl ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verdi. Heyet, 64 sanığın beraatine hükmetti.

Darbe gecesi füze rampalarının Polatlı'dan Ankara sevk edilmesi talimatını veren dönemin 58'inci Topçu Tugay Komutanı eski Tuğuneral Murat Aygün ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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