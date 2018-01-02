Kanser tedavisi gören sosyolog, yazar ve toplum felsefecisi Prof. Dr. Hüsamettin Arslan, bu sabah Bağcılar'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Paradigma Yayınları'nın kurucusu Arslan, yarın Marmara İlahiyat Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Arslan'ın vefatına ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Kalın, "Hüsamettin Arslan hocanın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Fikir çilesi çekmiş kıymetli bir akademisyen ve düşünürdü. Başımız sağ olsun. Mevla mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.
— Ibrahim Kalin (@ikalin1) January 2, 2018
HÜSAMETTTİN ARSLAN KİMDİR?
1956 Mesudiye-Ordu doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü mezunudur. Aynı bölümde yüksek lisans yaptı. Doktora aşamasında alan değiştirdi ve "Bilgi sosyolojisi ve bilim sosyolojisi" konulu doktora tezini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde yaptı. Son olarak Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.
Epistemik Cemaat/Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi (Paradigma, 1992; ikinci baskı 2007) bilim sosyolojisi alanında Türkiye'de yapılmış ilk akademik çalışmadır. Yegâne entelektüel hobisi felsefe okumaktır. Arslan'ın akademik dergilerde yayınlanan yazıları dışında yayınlanmış iki kitabı daha var: Jöntürkler, Jönkürtler, Muhafazakârlar/Meçhul Okurla Söyleşiler (Paradigma, 2009); Twitmania, Etnomania, Şiddetmania (Pınar, 2016).
Derleme ve çeviri: İnsan Bilimlerine Prolegomena/Dil, Gelenek, Yorum (Paradigma, 2002); Hermeneutik ve Hümaniter Disiplinler (Paradigma, 2002); Retorik, Hermeneutik ve Sosyal Bilimler (Paradigma, 2002);
Çevirileri: I. Lakatos ve A. Musgrave (ed.), Bilginin Gelişimi ve Bilginin Gelişimiyle İlgili Teorilerin Eleştirisi (Paradigma, 1992); Chalmers, A., Bilim Dedikleri (ilk baskı 1992; gözden geçirilmiş baskı Paradigma 2007); Barnes, B., T.S. Kuhn ve Sosyal Bilimler (gözden geçirilmiş baskı, Paradigma, 2008); John W. Murphy, Postmodern Sosyal Analiz ve Postmodern Eleştiri (Paradigma, 2000); Ellul, J., Sözün Düşüşü (Paradigma, 2. baskı, 2004), Woolgar, Steve, Bilim: Bilim İdesi Üzerine Sosyolojik Bir Deneme (Paradigma, 1999); Falzon, C., Foucault ve Sosyal Diyalog (Paradigma, 2001); W. J. T. Mitchell, İkonoloji: İmaj, Metin, İdeoloji (Paradigma, 2005); (İsmail Yavuzcan'la birlikte) Gadamer, H. G., Hakikat ve Yöntem I ve II (Paradigma, 2008-2009); Kearney, Richard, Çağdaş Filozoflarla Söyleşiler (Paradigma, 2010); Kathleen M. Wheeler, Romantizm, Pragmatizm ve Dekonstrüksiyon (Paradigma, 2011); Zimmerman, Michael E., Heidegger: Moderniteyle Hesaplaşma/Teknoloji, Politika, Sanat (Paradigma, 2011); Michele Dillon (ed), Din Sosyolojisi Elkitabı (Paradigma, 2014); Moore, Rob, Eğitim ve Toplum/Eğitim Sosyolojisinde Sorunlar ve Açıklamalar (Paradigma, 2015).
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