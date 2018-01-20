Resmi Gazete'de Bakanlar Kurulunca alınan "2018 yılında sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin tespit edilmesi hakkında karar" metni yayınlandı.

Buna göre, acil sağlık hizmetleri, eğitim hastanesi, entegre ilçe hastanesi, halk sağlığı laboratuvarı, ilçe sağlık müdürlüğü, sağlık evi, toplum sağlı merkezi ve yataklı tedavi birimlerinde, bir diş tabibi, bir diyetisyen, bin 3 ebe, 5 hemşire, bir psikolog, 45 sağlık memuru, bir sağlık teknikeri, 6 bin 677 tabip, 8 bin 266 uzman tabip olmak üzere 16 bin personel istihdam edilecek.

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