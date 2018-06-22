Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ( RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, bazı basın yayın organlarında RTÜK aleyhine çıkan haberlere ilişkin, "Üst Kurulun dün yapılan toplantısında CHP kontenjanından seçilen üyelere, kanunun açık hükmüne rağmen, TRT ile ilgili olarak taraf olmaya başladıkları, tarafsızlıklarını yitirdikleri, basına verdikleri demeçlerle bu kuruluşla ilgili olarak ihsası reyde bulundukları hatırlatılmıştır." dedi.
Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarınca "RTÜK bile dayanamadı. RTÜK'ün atanmış bürokratı da seçilmiş başkanı da TRT'nin adaletsiz yayın yaptığına karar verdi." şeklinde yanıltıcı mahiyette gerçek dışı haberler yapıldığını bildirdi.
Seçim dönemlerinde Üst Kurul tarafından ihlal tespit edilsin ya da edilmesin uzmanlarca hazırlanan tüm raporların Yüksek Seçim Kuruluna intikal ettirilmek üzere, Üst Kurulda görüşülmek zorunda olduğunu aktaran Yerlikaya, "Üst Kurul uzmanlık esasına göre çalışmaktadır. Uzmanlarca hazırlanan raporların değerlendirilip karara bağlanması için Üst Kurula havale edilmesi, söz konusu raporlara ve uzmanların değerlendirmelerine iştirak edildiği anlamına gelmemektedir." diye konuştu.
Yerlikaya, Üst Kurul Başkanı ve üyelerinin, görev ve yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirdiğini ve bu kapsamda Üst Kurul Başkanı ve üyelerinin uzman raporlarından ve değerlendirmelerinden bağımsız olarak karar alabileceklerini kaydetti.
TARAFSIZLIK UYARISI
Söz konusu habere konu raporda, Üst Kurul Başkanı ve AK Parti kontenjanından seçilen üyelerin, siyasi partiler ve adaylar arasında fırsat eşitliğinin sağlandığı ve bu nedenle ihlal olmadığı yönünde oy kullandıklarını da belirten Yerlikaya, şunları söyledi:
"Üst Kurulun dün yapılan toplantısında, CHP kontenjanından seçilen üyelere, kanunun açık hükmüne rağmen, TRT ile ilgili olarak taraf olmaya başladıkları, tarafsızlıklarını yitirdikleri, basına verdikleri demeçlerle bu kuruluşla ilgili olarak ihsası reyde bulundukları hatırlatılmıştır."
Yerlikaya, CHP kontenjanından seçilen üyelere, bu kuruluşla alakalı olarak elde ettikleri bilgileri kendilerinin menfaatine kullandıklarını, Üst Kurulda siyasi parti temsilcisi gibi hareket etmeye başladıklarını ve bu tip davranışlara bugüne kadar müsaade edilmediği gibi bundan sonra da müsaade edilmeyeceğini, konuyla ilgili yasa maddesini hatırlattığını ifade etti.
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